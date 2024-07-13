8 yıl sonra ortaya çıkan detay! 15 Temmuz şehidi Gaffar Okkan suikastından kıl payı kurtulmuş

15 Temmuz'da Ankara Gölbaşı'nda şehit düşen polis memuru Eyüp Oğuz'un Gaffar Okkan suikastından 10 dakika ile kurtulduğu ortaya çıktı.

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirdiği hain darbe girişiminin üstünden 8 yıl geçti. 15 Temmuz gecesinde 252 şehitten birisi de Ankara Gölbaşı'nda şehit düşen polis memuru Eyüp Oğuz'du. Şehit polisin 24 Ocak 2001 tarihinde Diyarbakır'da İl Emniyet Müdürü Gaffar Okkan'a gerçekleştirilen suikasttan kıl payı kurtulduğu ortaya çıktı.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Özel Harekat Daire Başkanlığına yapılan saldırıda şehit düşen Elazığlı polis memuru 2 çocuk babası Eyyüp Oğuz'un babası Tevfik Oğuz, oğluyla ilgili konuştu.

OĞLUMUN AKLINA ÖLÜM GELMEZDİ

Baba Oğuz, ''Vallahi acısı hiç unutulmuyor. Eyyüp, ailede seçilmiş biriydi. Ne kadar tamam dersek de unutulmuyor. 4 senedir de annesi öldü. Annesi onu çok merak ediyordu. Eyyüp, cesur adamdı. Eyyüp'ün aklına ölüm gelmezdi” dedi.

''GAFFAR OKKAN'IN YANINDAYDI, 10 DAKİKA İLE KURTULDU''

Şehit oğlunun son zamanlarda arkadaşlarına ''Ölmek varsa en iyisi şehit olmaktır'' dediğini aktaran Oğuz, ''Gaffar Okkan'ın yanındaydı. O da 10 dakika ile kurtuldu. Eğer saat 6'da onlarla birlikte çıksaydı Eyyüp de o 6 kişinin içerisindeydi. Fakat Eyyüp'ün saat 6'da, İzmir'de evlendirmiştik, misafirleri geliyor ve Eyyüp de terminalden almaya gidiyor. Eyyüp çıkıyor ondan sonra tarıyorlar. Yanında birçok arkadaşı hayatını kaybetti ama o zamanlar ölüm onun hiç aklına gelmezdi. Ancak son zamanlarda ''Ölmek varsa en iyisi şehit olmaktır” diyormuş. Demek ki içine doğmuş ve o da şehadeti orada tamamlanmış. Allah, hainleri ıslah etsin. Zaten cezalarını aldılar da Allah onları ıslah etsin” diye konuştu.

MİNİK ÇOCUKLAR ŞEHİT BABASINI ZİYARET ETTİ

Bir kurs merkezinin öğrencileri öğretmenleri gözetiminde şehit polis memuru Eyyüp Oğuz'un şehadetinin yıl dönümü dolayısıyla baba ocağını ziyaret etti. Tevfik Oğuz'u ziyaret edip elini öpen öğrenciler, Oğuz'a Türk Bayrağı ve çiçek hediye etti. Şehidin babasını ziyaret ederek bayrak hediye eden 10 yaşındaki Ahmet Tarık ise ''Kurs merkezimiz ile birlikte şehit babası Tevfik dedeyi ziyaret ettik. Şehidimiz ölümden hiç korkmuyormuş. Bizlerin de burada olması gurur verici. Biz Tevfik dedeye çiçek ve bayrak getirdik. O da sağ olsun bize hurma ve çikolata ikram etti. Burada olmaktan hem mutluyum hem de gururluyum” şeklinde konuştu.