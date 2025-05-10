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Gözaltına alınmıştı! Barbaros Şansal serbest bırakıldı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gözaltına alınmıştı! Barbaros Şansal serbest bırakıldı
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Modacı Barbaros Şansal, sosyal medya hesabından İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alındığını duyurmuştu. İfadesi alınan Şansal'ın serbest bırakıldığı bildirildi.

Modacı Barbaros Şansal, İstanbul Havalimanı'nda transit geçişte gözaltına alındığını sosyal medya hesabından duyurmuştu.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURDU

Şansal, durumu “İstanbul Havalimanı transitte gözaltı!” ifadeleriyle takipçilerine aktarmıştı.

Barbaros Şansal gözaltına alındı! Sosyal medyadan duyurdu - 1. Resim

İzmir 14. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Türkiye Büyük Millet Meclisi‘ni Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ve Devletin yargı organlarını alenen aşağılama" suçundan aranması olduğu tespit edilen Şansal, ifade verdikten sonra serbest bırakıldı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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