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Sosyal medya bu iddiayla yıkılıyordu! "Başkomiserin e-imzasıyla sisteme girildi" iddiasına yalanlama

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Sosyal medya bu iddiayla yıkılıyordu! &quot;Başkomiserin e-imzasıyla sisteme girildi&quot; iddiasına yalanlama
Emniyet, Sosyal Medya, Tedbirler, Haber
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), "başkomiserin e-imzasıyla uyuşturucu sistemine girildiği" şeklindeki haberlere ilişkin, e-imza aracılığıyla giriş yapılabilecek herhangi bir narkotik sisteminin bulunmadığını duyurdu.

'Mıhyeddin Yakışır' isimli bir şahsın, e-imzayla sisteme girerek Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı'nda başkomiser olan bir ismin adına sahte kimlik oluşturarak ve e-imzasını çıkararak kendisini başkomiser olarak gösterdiği iddia edilmişti.

Sosyal medya bu iddiayla yıkılıyordu! "Başkomiserin e-imzasıyla sisteme girildi" iddiasına yalanlama - 1. Resim
Mıhyeddin Yakışır

Ses getiren iddialarla ilgili Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, bazı sosyal medya ve basın yayın organlarında, "Başkomiserin e-imzasını almışlar ve e-imza ile birlikte her türlü uyuşturucu sistemine girmişler, adli kontrolleri kaldırmışlar" içerikli yorum ile haberler yer aldığı belirtildi.

EGM hizmetlerinde kullanılan e-imzanın, sadece kurum tarafından verildiği ve sertifikasyon işlemlerinin yine kurum içerisinde yapıldığı ifade edilen açıklamada, harici e-imza kullanımının söz konusu olmadığı bildirildi.

E-İMZAYLA GİRİLECEK NARKOTİK SİSTEMİ YOK

Kurum tarafından üretilen bu e-imzanın, sadece Elektronik Belge Yönetim Sistemi üzerinde kullanıldığı belirtilen açıklamada, "Bahsedildiği gibi e-imza aracılığıyla giriş yapılabilecek herhangi bir narkotik sistemi bulunmamaktadır." ifadesi kullanıldı.

Narkotik sistemlerinin kullanıcı yetkilendirme ve kimlik doğrulama işlemlerine, çok katmanlı farklı güvenlik sistemleri ile kapalı ağ üzerinden erişim sağlandığı ifade edildi.

Sistemin, dış bağlantıya kapalı olduğu ve narkotik sistemlerine e-imza ile giriş yapılabilmesinin mümkün olmadığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda bahse konu sahte e-imzanın kopyalanmadığı, ilgili elektronik sertifika hizmet sağlayıcı kuruluşun bir ilimizdeki bayi/ofisi üzerinden sahte kimlik kartı ve personel adına sahte evrak ile personele ait olmayan farklı telefon ve mail adresi kullanılarak, personelin bilgisi dışında üretildiği anlaşılmış ve iptal ettirilmiştir.

Ayrıca, sahte e-imza kullanılarak herhangi bir işlem gerçekleştirildiğine dair bulgu da tespit edilmemiştir. Elektronik imzayı üreten ve üretilmesine aracılık edenler hakkında müşteki durumunda olan başkomiser tarafından 30 Haziran 2025 tarihinde şikayetçi olunmuştur. Öte yandan adli kontrol kararları ile ilgili iş ve işlemler de adli makamlarca yapılmakta, emniyet personelinin böyle bir yetkisi kesinlikle bulunmamaktadır."

Kaynak: Anadolu Ajansı

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