Sosyal medya bu iddiayla yıkılıyordu! "Başkomiserin e-imzasıyla sisteme girildi" iddiasına yalanlama

'Mıhyeddin Yakışır' isimli bir şahsın, e-imzayla sisteme girerek Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı'nda başkomiser olan bir ismin adına sahte kimlik oluşturarak ve e-imzasını çıkararak kendisini başkomiser olarak gösterdiği iddia edilmişti. Mıhyeddin Yakışır

Ses getiren iddialarla ilgili Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, bazı sosyal medya ve basın yayın organlarında, "Başkomiserin e-imzasını almışlar ve e-imza ile birlikte her türlü uyuşturucu sistemine girmişler, adli kontrolleri kaldırmışlar" içerikli yorum ile haberler yer aldığı belirtildi.

EGM hizmetlerinde kullanılan e-imzanın, sadece kurum tarafından verildiği ve sertifikasyon işlemlerinin yine kurum içerisinde yapıldığı ifade edilen açıklamada, harici e-imza kullanımının söz konusu olmadığı bildirildi.

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E-İMZAYLA GİRİLECEK NARKOTİK SİSTEMİ YOK

Kurum tarafından üretilen bu e-imzanın, sadece Elektronik Belge Yönetim Sistemi üzerinde kullanıldığı belirtilen açıklamada, "Bahsedildiği gibi e-imza aracılığıyla giriş yapılabilecek herhangi bir narkotik sistemi bulunmamaktadır." ifadesi kullanıldı.

Narkotik sistemlerinin kullanıcı yetkilendirme ve kimlik doğrulama işlemlerine, çok katmanlı farklı güvenlik sistemleri ile kapalı ağ üzerinden erişim sağlandığı ifade edildi.

Sistemin, dış bağlantıya kapalı olduğu ve narkotik sistemlerine e-imza ile giriş yapılabilmesinin mümkün olmadığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: