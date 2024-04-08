Bayram alışverişine giden köy servisi şarampole devrildi: 10 yaralı
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
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Batman’ın Sason ilçesinde köy sakinlerini bayram alışverişi için ilçe merkezine getiren minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 10 kişi yaralandı.
Bayram alışverişi için Çalışırlar köyünden ilçe merkezine gelmekte olan Yahya Yaşar yönetimindeki plakalı minibüs Yolüstü köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
10 KİŞİ YARALANDI
Kazada 10 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Sason İlçe Devlet Hastanesi ve kentteki hastanelere sevk edildi. Jandarma, kaza ile ilgili inceleme başlattı.
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı