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Bayram alışverişine giden köy servisi şarampole devrildi: 10 yaralı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Bayram alışverişine giden köy servisi şarampole devrildi: 10 yaralı

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Batman’ın Sason ilçesinde köy sakinlerini bayram alışverişi için ilçe merkezine getiren minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 10 kişi yaralandı.

Bayram alışverişi için Çalışırlar köyünden ilçe merkezine gelmekte olan Yahya Yaşar yönetimindeki plakalı minibüs Yolüstü köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

10 KİŞİ YARALANDI

Kazada 10 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Sason İlçe Devlet Hastanesi ve kentteki hastanelere sevk edildi. Jandarma, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Bayram alışverişine giden köy servisi şarampole devrildi: 10 yaralı - 1. Resim

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Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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