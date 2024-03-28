Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Left
Lamba

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Lamba
Right
Haberler > Gündem > İHA'nın eski Artvin muhabiri trafik kazasında hayatını kaybetti

İHA'nın eski Artvin muhabiri trafik kazasında hayatını kaybetti

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Artvin’de gazetecileri taşıyan otomobilin kontrolden çıkarak kayalara çarpması sonucu meydana gelen kazada eski İHA Artvin muhabiri Tolga Gül hayatını kaybetti, 1 gazeteci de yaralandı.

Kaza, merkeze bağlı Oruçlu köyünde saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 34 FZJ 841 plakalı Dacia Duster aracın sürücüsü gazeteci Fatih Tüysüz’ün Yusufeli’nden Artvin’e dönüş yolunda iken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil yol kenarında bulunan kayalara çarptı.

Çarpmanın etkisiyle sürücü ve yanında bulunan İHA'nın eski Artvin muhabiri Tolga Gül yaralandı. Kazayı görenler olayı 112 acil çağrı servisine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan gazeteci Gül, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazada yaralanan Fatih Tüysüz'ün ise hastanede tedavisi sürüyor. 

İHA'nın eski Artvin muhabiri trafik kazasında hayatını kaybetti - 1. Resim

ÇEKTİĞİ GÖRÜNTÜLER DAMGA VURMUŞTU

Tolga Gül, İHA muhabirliği yaptığı 28 Şubat döneminde, Erzurum Jandarma Bölge Komutanı olan Tuğgeneral Osman Özbek’in, dönemin Başbakanı Necmettin Erbakan'ı hedef alarak yaptığı küfür ve hakaret içeren açıklamaları görüntüleyerek gündeme taşımıştı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
9. seçimde de sonuç yok! Yargıtay Başkanlığı seçiminde son durum - GündemYargıtay Başkanlığı seçiminde 9. turda da sonuç çıkmadıEsenyurt'ta korkutan yangın! Binada mahsur kalanlar var - GündemEsenyurt'ta korkutan yangın! Binada mahsur kalanlar varCHP'de para sayma skandalında Şişli Belediye Başkanı ifadeye çağrıldı - GündemCHP'de para sayma krizinde Muammer Keskin ifade verdiBahçelievler Belediye Başkanı Bahadır "İstanbul böyle bir beş yıl daha kaldırmaz" dedi, isyan etti: İBB beş yılda sadece 1 bina dönüştürdü  - GündemBahçelievler Belediye Başkanı Bahadır "İstanbul böyle bir beş yıl daha kaldırmaz" dedi, isyan etti: İBB beş yılda sadece 1 bina dönüştürdü Gazze'de son durum... İsrail vahşeti! 4 yaşındaki çocuğu hastanede de rahat bırakmadılar - GündemÇocukluğunu bile yaşayamadı!Yazışmalarıyla gündem olmuştu... Seçil Erzan için BDDK devreye girdi - GündemYazışmalarıyla gündem olmuştu... Seçil Erzan için BDDK devreye girdi12 ilde uyuşturucu operasyonu: Ele geçirilenler 1 tonu aştı - Gündem12 ilde uyuşturucu operasyonu: Ele geçirilenler 1 tonu aştıMeteoroloji'den son tahminler ve uyarılar: Toz taşınımı bekleniyor, dikkatli olun - GündemToz taşınımı bekleniyor, dikkatli olunYSK'da bütün hazırlıklar tamam, sanal seçim provası yapıldı - GündemYSK'da bütün hazırlıklar tamamOrganize terör! Avrupa besliyor, hainler saldırıyor - GündemAvrupa besliyor, hainler saldırıyor!
Sonraki Haber Yükleniyor...