İHA'nın eski Artvin muhabiri trafik kazasında hayatını kaybetti

Artvin’de gazetecileri taşıyan otomobilin kontrolden çıkarak kayalara çarpması sonucu meydana gelen kazada eski İHA Artvin muhabiri Tolga Gül hayatını kaybetti, 1 gazeteci de yaralandı.

Kaza, merkeze bağlı Oruçlu köyünde saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 34 FZJ 841 plakalı Dacia Duster aracın sürücüsü gazeteci Fatih Tüysüz’ün Yusufeli’nden Artvin’e dönüş yolunda iken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil yol kenarında bulunan kayalara çarptı.

Çarpmanın etkisiyle sürücü ve yanında bulunan İHA'nın eski Artvin muhabiri Tolga Gül yaralandı. Kazayı görenler olayı 112 acil çağrı servisine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan gazeteci Gül, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazada yaralanan Fatih Tüysüz'ün ise hastanede tedavisi sürüyor.

ÇEKTİĞİ GÖRÜNTÜLER DAMGA VURMUŞTU

Tolga Gül, İHA muhabirliği yaptığı 28 Şubat döneminde, Erzurum Jandarma Bölge Komutanı olan Tuğgeneral Osman Özbek’in, dönemin Başbakanı Necmettin Erbakan'ı hedef alarak yaptığı küfür ve hakaret içeren açıklamaları görüntüleyerek gündeme taşımıştı.