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Bayram tatili dönüşü başladı: Osmangazi Köprüsü'nde yoğunluk oluştu!

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Bayram tatili dönüşü başladı: Osmangazi Köprüsü&#039;nde yoğunluk oluştu!
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

İstanbul-İzmir Otoyolu ile Osmangazi Köprüsü'nde vatandaşların, Kurban Bayramı tatili sonrası dönüşe geçmesiyle akıcı yoğunluk oluştu.

Kurban Bayramı için İstanbul ve çevre illerden memleketlerine ya da tatil beldelerine gidenler, dönüş yolculuğuna başladı.

Dönüşte İstanbul-İzmir Otoyolu'nu tercih edenler, Osmangazi Köprüsü'nü kullanarak İstanbul'a geçiyor. Otoyolun Yalova ve Bursa bölümünde zaman zaman akıcı yoğunluk oluşturan sürücüler, Hersek Gişelerinde çok sayıda gişenin dönüşe ayrılması sayesinde hızlıca geçebiliyor.

Bayram tatili dönüşü başladı: Osmangazi Köprüsü'nde yoğunluk oluştu! - 1. Resim

EKİPLER DENETİM YAPIYOR

Bayramı İstanbul'da geçiren ve güney kentlerine gitmek üzere yola çıkanların da kullandığı köprünün her iki yönünde de Yalova Jandarma Komutanlığına bağlı Otoyol Jandarma Timleri denetimlerini sürdürüyor.

Bayram tatili dönüşü başladı: Osmangazi Köprüsü'nde yoğunluk oluştu! - 2. Resim

Durdurulan araçları denetleyen ekipler, sürücü ve yolcuları emniyet kemeri takmaları, hız yapmamaları ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıyor. Tüm uyarılara rağmen hız limitlerine uymayan araçları da gişelerin çıkışında durduran ekipler, hız yaptıkları için cezai işlem başlatıyor.

Bayram tatili dönüşü başladı: Osmangazi Köprüsü'nde yoğunluk oluştu! - 3. Resim

Ekipler ayrıca Yalova-İzmit ve Yalova-Bursa kara yollarındaki uygulama noktalarında da kontrollerini sürdürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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