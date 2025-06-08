Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Yaşam > Bayram tatili dönüşü başladı! 43 ilin geçiş güzergahı 'kilit kavşak' havadan görüntülendi

Bayram tatili dönüşü başladı! 43 ilin geçiş güzergahı 'kilit kavşak' havadan görüntülendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

"Kilit kavşak" olarak adlandırılan Kırıkkale'de, Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde geçiren vatandaşlar dönüş yolunda trafik yoğunluğu oluşturdu. 43 ilin geçiş güzergahı 'kilit kavşak' havadan görüntülendi.

Kurban Bayramı'nın 3. gününde tatilcilerin dönüşe geçmesiyle birlikte 43 ilin geçiş güzergahı "kilit kavşak" Kırıkkale'de yaşanan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.

Kurban Bayramı tatilini şehir dışında geçiren vatandaşlar dönüş yolculuğuna başladı.

Bayram tatili dönüşü başladı! 43 ilin geçiş güzergahı 'kilit kavşak' havadan görüntülendi - 1. Resim

"KİLİT KAVŞAK" KİLİTLENDİ 

Ulaşımda 43 ilin bağlantı güzergahında yer alan "kilit kavşak" Kırıkkale'de trafik yoğunluğu arttı.

Özellikle Kırıkkale-Ankara ve Kırıkkale-Kayseri karayollarında yaşanan yoğunluk nedeniyle araçlar yavaş ilerledi.

Bayram tatili dönüşü başladı! 43 ilin geçiş güzergahı 'kilit kavşak' havadan görüntülendi - 2. Resim

TRAFİK EKİPLERİ SAHADA

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekiplerince, güzergah üzerindeki bölgelerde trafiğin akışını sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Karayolları ekipleri de trafiğin aksamaması için karayolundaki bazı kavşakları geçici olarak kapattı. Trafik yoğunluğunun yarın da devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Denizli'de feci olay: 5 kişilik aileye yıldırım isabet ettiKatiller için istihbarat topladı! Madlleen'e sırt dönen İngiltere'den casus uçağı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Denizli'de feci olay: 5 kişilik aileye yıldırım isabet etti - YaşamDenizli'de feci olay: 5 kişilik aileye yıldırım isabet ettiGittiği piknik kabusu oldu: Yılan, en savunmasız anında soktu! - YaşamGittiği piknik kabusu oldu: Yılan, savunmasız anında soktu!Tokat'ta tuğla fabrikası alev alev yandı! Dumanlar gökyüzünü kapladı - YaşamTuğla fabrikası alev alev yandı! Dumanlar gökyüzünü kapladıDenize girmek sezon sonuna kadar yasaklandı! Boğulmalar artınca kökten çözüm geldi - YaşamSezon sonuna kadar yasaklandı!Bursa'da görüldü! Sandığınız kadar masum değil - YaşamBursa'da görüldü! Sandığınız kadar masum değilBayram tatilinde yine doldu taştı! Nüfusunun tam 10 katı misafiri ağırlıyor - YaşamNüfusunun tam 10 katı misafiri ağırlıyor
Sonraki Haber Yükleniyor...