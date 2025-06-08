Polis Yusuf Taşpınar'ın kahreden ölümü! Kurban keserken can verdi
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Kayseri Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi Şiddetle Mücadele Büro Amirliği kadrosunda görev yapan polis memuru Yusuf Taşpınar; kurban keserken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Mucur ilçesinde bulunan polis memuru Yusuf Taşpınar; dün kurban keserken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Merhum polis memuru Taşpınar'ın cenaze namazı; Mucur ilçesi Çarşı Camii'nde öğle namazını müteakip kılındı. Kılınan namazın ardından Taşpınar'ın cenazesi; Hamidiye Mezarlığı'na defnedildi.
ACILI AİLESİ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
Acılı aile ize merhumun tabutuna sarılarak uzun süre gözyaşı döktü. Kayseri'de görev yaptığı meslektaşları ise Taşpınarı son yolculuğunda yalnız bırakmadı.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Sevda Altunbaş