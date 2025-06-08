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Polis Yusuf Taşpınar'ın kahreden ölümü! Kurban keserken can verdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Polis Yusuf Taşpınar&#039;ın kahreden ölümü! Kurban keserken can verdi
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kayseri Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi Şiddetle Mücadele Büro Amirliği kadrosunda görev yapan polis memuru Yusuf Taşpınar; kurban keserken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Mucur ilçesinde bulunan polis memuru Yusuf Taşpınar; dün kurban keserken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Polis Yusuf Taşpınar'ın kahreden ölümü! Kurban keserken can verdi - 1. Resim

Merhum polis memuru Taşpınar'ın cenaze namazı; Mucur ilçesi Çarşı Camii'nde öğle namazını müteakip kılındı. Kılınan namazın ardından Taşpınar'ın cenazesi; Hamidiye Mezarlığı'na defnedildi.

Polis Yusuf Taşpınar'ın kahreden ölümü! Kurban keserken can verdi - 2. Resim

ACILI AİLESİ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Acılı aile ize merhumun tabutuna sarılarak uzun süre gözyaşı döktü. Kayseri'de görev yaptığı meslektaşları ise Taşpınarı son yolculuğunda yalnız bırakmadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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