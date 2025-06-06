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Antalya'da acı olay: Cami imamı, kurban kesimi sonrası fenalaşarak hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Antalya&#039;da acı olay: Cami imamı, kurban kesimi sonrası fenalaşarak hayatını kaybetti
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Antalya’nın Alanya ilçesinde Kurban Bayramı’nın ilk günü kurban kesimi sonrası fenalaşan cami imamı Hasan Kollu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Antalya’nın Alanya ilçesinde Bucakoluk Cami İmamı Hasan Kollu (58), Kurban Bayramı’nın ilk günü kurban kesimi sonrası fenalaşarak hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde Alanya'nın Bucakoluk Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cami imamı Hasan Kollu, bayramın ilk gününde kurbanını kestikten kısa süre sonra aniden fenalaştı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Durumu fark eden ailesi, ilk müdahaleyi yaparken 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Kollu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Kollu’nun cenazesi otopsi için Alanya Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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