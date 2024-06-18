Bayram tatilinin üç günlük bilançosu ağır oldu: 22 ölü, 4 bin 43 yaralı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kurban Bayramı tatilinin ilk 3 gününde yaşanan trafik kazalarında 22 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 bin 43 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bayram tatilinin ilk üç gününde meydana gelen trafik kazalarına ilişkin son verileri açıkladı. Bilanço ağırlaştı, ölü sayısı 22'ye yükselirken yaralananların sayısı ise 4 bin 43'e çıktı.

Açıklamayı sosyal medya hesabı üzerinden yapan Yerlikaya paylaşımında şu ifadelere yer verdi; Bayram tatilinin 3. günü 17 Haziran 2024 Pazartesi günü 24 saatlik sürede, 824 trafik kazası meydana geldi. 6 kişi maalesef hayatını kaybetti. Bin 327 kişi yaralandı. 375 bin 311 araç denetlendi. 23 bin 857 araca hız ve radar işlemi, 26 bin 786 araca ise diğer işlemler yapıldı.

ÖLÜ SAYISI 22 OLDU

Bayram tatilinin ilk 3 gününde (Cumartesi, Pazar ve Pazartesi) maalesef 22 kişi hayatını kaybetti. 4 bin 43 kişi ise yaralandı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.

YOLCULUKLAR SİZİ SEVDİKLERİNİZE KAVUŞTURMAK İÇİN

Denetimlerimizin tek amacı var. Bayram tatiline giden vatandaşlarımızın sağ salim ailelerine kavuşması. Onlara sarılması.

Lütfen aşırı hız yapmayalım.

Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Trafik kurallarına uyalım.

Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil.