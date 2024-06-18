Bayramda mezarlık ziyaret edenler dehşete kapıldı! Bir kişi asılı halde bulundu

Kocaeli'nde bayramda yakınlarını ziyaret için mezarlığa gelenler dehşete kapıldı! Ağaçta bir kişinin asılı halde bulunduğunu görenler polislere ihbar etti. Şahsın hayatını kaybettiği açıklandı.

Kocaeli'de mezarlıkta bir kişi ağaçta asılı halde bulundu... Bayramda mezarlık ziyareti yapan vatandaşlar tarafından fark edilen olayda şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.

MEZARLIK ZİYARETİ YAPANLAR FARKETTİ

Olay, akşam saatlerinde Körfez Mezarlığı'nda meydana geldi. Bayram dolayısıyla mezarlıkları ziyarette gelen vatandaşlar, bir kişinin ağaçta asılı olduğu görünce ekiplere haber verdi.

HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, yaptığı incelemede şahsın hayatını kaybettiğini tespit etti. Yapılan incelemelerde sonra şahıs morga kaldırıldı.

ŞAHSIN KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Asılı halde bulunan kişinin 35 yaşındaki Erhan A. olduğu ortaya çıktı.



Polis olayla ilgili inceleme başlattı.