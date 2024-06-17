Bayramda piknik alanı savaş alanına döndü! 2 grup sopalarla birbirine girdi, 5 kişi yaralandı

Düzenleyen: Baki Sancak 17 Haziran 2024 23:13 - Güncelleme: 17 Haziran 2024 23:25 - Güncelleme:

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Konya'da bayramda piknik yapmak üzere mesire alanına giden iki grup arasında kavga çıktı. Savaş alına dönen piknik alanında 5 kişi yaralandı.