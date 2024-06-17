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Bayramda piknik alanı savaş alanına döndü! 2 grup sopalarla birbirine girdi, 5 kişi yaralandı

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Gündem Haberleri

Konya'da bayramda piknik yapmak üzere mesire alanına giden iki grup arasında kavga çıktı. Savaş alına dönen piknik alanında 5 kişi yaralandı.

Kurban Bayramı'nda Konya'da mesire alanında savaş sahnelerini aratmayacak görüntüler ortaya çıktı. İki grup arasında yaşanan kavgada 5 kişi yaralandı.

SAVAŞI ARATMAYAN GÖRÜNTÜLER

Edinilen bilgilere göre Konya'nın Halkapınar ilçesindeki İvriz Piknik Alanında bulunan bir piknik alanında kalabalık 2 grup sopalarla birbirine saldırdı.

Bayramda piknik alanı savaş alanına döndü! 2 grup sopalarla birbirine girdi, 5 kişi yaralandı - 1. Resim

5 KİŞİ YARALANDI

Henüz çıkış sebebi bilinmeyen kavgada gruplar sopalarla birbirine saldırdı. 

Olayda ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı.

Bayramda piknik alanı savaş alanına döndü! 2 grup sopalarla birbirine girdi, 5 kişi yaralandı - 2. Resim

Kavga anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Kavga jandarmanın müdahalesiyle sonlandırılırken, piknik alanının savaş alanına döndüğü görüldü.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
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