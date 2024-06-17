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Bodrum'da kontrolden çıkan lüks araç ortalığı savaş alanına çevirdi: 6 yaralı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde korkunç bir olay yaşandı. Kontrolden çıkan lüks cip, cadde kenarında yürüyen insanların arasına daldı. Kazada 6 kişi yaralanırken, ortalık savaş alanına döndü. 

Muğla'nın Bodrum ilçesinde eğlence mekanlarının yoğun olduğu Gümbet Barlar Sokağı Ayaz Caddesi'nde korkunç bir olay gerçekleşti. 

Caddede süratli şekilde seyreden CB 5507 KE yabancı plakalı cip, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle, kaldırımda bulunan kalabalığın arasına daldı. Kazada içlerinde yerli ve yabancı turistlerin de olduğu 6 kişi ezilirken, lüks cip yol kenarındaki araçlara çarparak durabildi.

YARALILARIN HAYATİ TEHLİKESİ YOK

Kazanın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıları ambulansla hastanelere kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, kaza sonrası ortalık adeta savaş alanına döndü.

İNCELEME BAŞLATILDI 

Bir süre trafiğe kapalı kalan yol, araçların yoldan kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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