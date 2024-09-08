BBP lideri Destici'den idam çağrısı: Narin'e bunu yapanları sallandıracaksın

Diyarbakır'da 19 gündür aranan 8 yaşındaki Narin'in cansız bedeni evinin 3 kilometre ötesinde bir çuvalın içinden çıktı. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici acı haberin ardından idam çağrısında bulundu. Destici, "Ona bu acıyı, bu kötülüğü yapanlara, adalet işleyecek. İdam gelecek. İbreti alem için sallandıracaksın. Bir daha hiçbir zaman hiç kimse çocuklarımızın canına, ırzına tasallut etmeyi dahi aklından geçiremeyecek" dedi.

O terlik Narin Güran'ın mıydı? Cansız bedeni ile aynı derede bulundu, aile reddetti

O terlik Narin Güran'ın mıydı? Cansız bedeni ile aynı derede bulundu, aile reddetti

Diyarbakır’da 21 Ağustos’ta merkez Bağlar ilçesi Kırsal Tavşantepe Mahallesi’nde Kur’ân kursu dönüşü kaybolan ve bir daha haber alınamayan 8 yaşındaki Narin Güran arama çalışmalarının 19. gününde bulundu.

Tüm Türkiye büyük bir umutla ondan gelecek güzel haberleri bekliyordu ama olmadı. Talihsiz çocuk evinin yaklaşık 3 kilometre ilerisinde bir çuvalın içinde ölü olarak bulundu. Haberi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından duyurdu. Narin'in ölümü sonrası toplumun her kesiminden tepkiler peş peşe geldi.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici de konu ile ilgili açıklamada bulundu. Bilecik'in Söğüt ilçesinde 743'üncüsü düzenlenen Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'nde konuşan Mustafa Destici, Diyarbakır'ın Tavşantepe Mahallesi'nde 19 gündür aranan Narin Gürhan'ın cansız bedenine ulaşılmasına değindi.

"İBRETİ ALEM İÇİN SALLANDIRACAKSIN"

Konuşmasında idamın getirilmesi gerektiğini söyleyen Destici, "Narin Gürhan yavrumuzun maalesef cansız bedenine ulaşıldı. İlk günden beri gözümüz, yüreğimiz kan ağlıyor. Ciğerlerimiz parçalanıyordu. İşte ona bu acıyı, bu kötülüğü yapanlara, adalet işleyecek. İdam gelecek. İbreti alem için sallandıracaksın. Bir daha hiçbir zaman hiç kimse çocuklarımızın canına, ırzına tasallut etmeyi dahi aklından geçiremeyecek" dedi.