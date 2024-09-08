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BBP lideri Destici'den idam çağrısı: Narin'e bunu yapanları sallandıracaksın

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Diyarbakır'da 19 gündür aranan 8 yaşındaki Narin'in cansız bedeni evinin 3 kilometre ötesinde bir çuvalın içinden çıktı. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici acı haberin ardından idam çağrısında bulundu. Destici, "Ona bu acıyı, bu kötülüğü yapanlara, adalet işleyecek. İdam gelecek. İbreti alem için sallandıracaksın. Bir daha hiçbir zaman hiç kimse çocuklarımızın canına, ırzına tasallut etmeyi dahi aklından geçiremeyecek" dedi.

Diyarbakır’da 21 Ağustos’ta merkez Bağlar ilçesi Kırsal Tavşantepe Mahallesi’nde Kur’ân kursu dönüşü kaybolan ve bir daha haber alınamayan 8 yaşındaki Narin Güran arama çalışmalarının 19. gününde bulundu.

İki gündür haber yok! 8 yaşındaki Narin Güran Drone desteğiyle aranıyor - 1. Resim

Tüm Türkiye büyük bir umutla ondan gelecek güzel haberleri bekliyordu ama olmadı. Talihsiz çocuk evinin yaklaşık 3 kilometre ilerisinde bir çuvalın içinde ölü olarak bulundu. Haberi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından duyurdu. Narin'in ölümü sonrası toplumun her kesiminden tepkiler peş peşe geldi. 

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici de konu ile ilgili açıklamada bulundu. Bilecik'in Söğüt ilçesinde 743'üncüsü düzenlenen Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'nde konuşan Mustafa Destici, Diyarbakır'ın Tavşantepe Mahallesi'nde 19 gündür aranan Narin Gürhan'ın cansız bedenine ulaşılmasına değindi.

BBP lideri Destici'den idam çağrısı: Narin'e bunu yapanları sallandıracaksın - 2. Resim

"İBRETİ ALEM İÇİN SALLANDIRACAKSIN"

Konuşmasında idamın getirilmesi gerektiğini söyleyen Destici, "Narin Gürhan yavrumuzun maalesef cansız bedenine ulaşıldı. İlk günden beri gözümüz, yüreğimiz kan ağlıyor. Ciğerlerimiz parçalanıyordu. İşte ona bu acıyı, bu kötülüğü yapanlara, adalet işleyecek. İdam gelecek. İbreti alem için sallandıracaksın. Bir daha hiçbir zaman hiç kimse çocuklarımızın canına, ırzına tasallut etmeyi dahi aklından geçiremeyecek" dedi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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