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Beklenen program belli oldu! AK Parti, CHP'yle bayramlaşmayacak

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Beklenen program belli oldu! AK Parti, CHP&#039;yle bayramlaşmayacak
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

AK Parti'de Kurban Bayramı bayramlaşma programı belli oldu. Kurban Bayramı'nın 2. gününde MHP, HÜDA PAR, Anavatan Partisi, BBP, DSP, İyi Parti, Vatan Partisi, DEM Parti, DYP ile bayramlaşılacak. Programda CHP'nin olmaması dikkat çekti.

AK Parti'de 6 Haziran Cuma günü idrak edilecek Kurban Bayramı bayramlaşma programı belli oldu.

Bayramın 2. gününde, siyasi partileri, AK Parti Sivil Toplum ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur'un başkanlığındaki Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı Selahattin Yağcı, Genel Merkez Kadın Kolları MYK Üyesi Rukiye Toy, Genel Merkez Gençlik Kolları MYK Üyesi Abdullah Uçan'dan oluşan heyet kabul edecek.

2 HEYET KURULDU

AK Parti ise siyasi partileri, 2 ayrı heyetle ziyaret edecek. Adıyaman Milletvekili Resul Kurt'un başkanlığındaki Genel Merkez Kadın Kolları MKYK Üyesi Tuba Özdemir ve Genel Merkez Gençlik Kolları MYK Üyesi Özge Çelik'ten oluşan heyet, HÜDA PAR, BBP, İYİ Parti ve DEM Parti'ye ziyarette bulunacak.

Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı Kerem Ali Sürekli'nin başkanlığındaki Genel Merkez Kadın Kolları MKYK Üyesi Saniye Enfiyeci ve Genel Merkez Gençlik Kolları MKYK Üyesi Muhammed Abdulkadir Kadirioğlu'ndan oluşan heyet ise MHP, Anavatan Partisi, DSP, Vatan Partisi ve DYP'yi ziyaret edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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