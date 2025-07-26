Belediye meclisinde ilginç anlar: AK Parti ve MHP grubu CHP'li Melek Mızrak Subaşı'nı ağlattı

Bilecik Belediyesi ile Alve İnşaat arasındaki yetki anlaşmazlığı belediye meclisinin gündemi oldu. 3 parselin satışı için AK Parti ve MHP grubu CHP'li Melek Mızrak Subaşı'ya destek vereceklerini açıkladı. Grubun sözleri sonrası Subaşı gözyaşlarına hakim olamadı.

Bilecik Belediyesi ile Alve İnşaat arasında imzalanan protokolün firma tarafından sonlandırılmasının ardından belediyeden tahsil edilemeyen borca karşılık haciz süreci başlatıldı.

Bu olay sonrası Bilecik Belediye Meclisi bugün olağan üstü toplanarak, 25 adet taşınmazın satısı ve satışa ilişkin yetki konusu görüştü.

3 PARSEL SATIŞINDAN VAZGEÇİLDİ

Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, 25 adet taşınmaz içinde Eski Otogarın bulunduğu ticari 3 parsel satışından vazgeçildiğini söyledi.

3 parselin satış yetkisinden çıdatılırken, kalan yerler için Belediye Başkanlığına ve Belediye Encümenine oy birliği ile kabul edildi.

AK PARTİ-MHP GRUBU DESTEK VERDİ

AK Parti ve MHP grubu yaşanan süreçte Bilecik halkının çıkarları doğrultusunda Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı'nın her zaman yanında olduklarını belirttiler.

Bilecik'in geleceği ile bir firmanın oynamasına asla izin vermeyeceklerini söyleyen AK Parti ve MHP grubunun sözleri sonrası CHP'li Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı gözyaşlarına hakim olamadı.