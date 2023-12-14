'Ben asla kaybetmem' diyen avukat hem kendini hem savcıyı yaktı!

14 Aralık 2023 12:38 - Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2023 12:43

Editör: Nurcan Çalışkan / Kaynak: Türkiye Gazetesi

İstanbul Barosu'na bağlı olan ve sosyal medya hesaplarında binlerce takipçiye sahip avukat Buket Nurşah Tekışık, Çağlayan Adliyesi'nde bir savcının odasında çekilen fotoğrafları sosyal medya hesabında paylaşmasıyla gündeme geldi.

HATIRA FOTOĞRAFI

Fotoğrafına gelen tepkiler üzerine Instagram sosyal medya hesabını kapatan Tekışık, "Benim çektirdiğim fotoğraf bir hatıra fotoğrafı gibi. Onu da bir avukat arkadaşım çekti. O sırada savcı odasında değildi biz oda boşken bu fotoğrafı çektirdik. O fotoğrafın altında paylaştığım söz de bir kitap sözü" şeklinde bir açıklama yaptı.

SAVCI HAKKINDA SORUŞTURMA

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yaşanan olaya ilişkin açıklamada bulunarak, savcı hakkında soruşturma başlatıldığını ve avukat hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu bildirdi.

Bakan Tunç konuya ilişkin, "Gerekli soruşturma açıldı. Özellikle tasvip etmediğimiz bir görüntü olmaması gereken adliyelerde. Hem ilgili savcıyla ilgili soruşturma hem de avukatla ilgili baroya suç duyurusunda bulunuldu" dedi.

Avukat Buket Nurşah Tekışık, paylaştığı fotoğrafın altına "Ben asla kaybetmem ya kazanırım, ya öğrenirim" notunu düşmüştü.

AVUKAT TEKIŞIK'TAN AÇIKLAMA

Savcının odasında çekildiği fotoğraflarla ilgili Patronlar Dünyası'na konuşan avukat Tekışık şu açıklamada bulunmuştu.

"Ben tek başına çalışan ve İstanbul’da tek başına ayakta durmaya çalışan bir kadınım. Herhangi bir hakim ile savcı ile bağlantım yok. O fotoğrafın altında paylaştığım sözde bir kitap sözü. İsteyen Google'da aratsın. O fotoğrafla bir mesajla alakası yok. Benim iki fotoğrafım hatta savcının odasında değil adliyede çektirdiğim fotoğraflarım kullanıldı. Ben sosyal medyayı aktif olarak herkes gibi kullanıyorum. Paylaştığımda ne bir hakim ismi ne bir savcı ismi var. Ne de benim hakim ya da savcılarla bağlantım var. Beni takibe alabilirler iletişim tespiti yapabilirler. Benim adliyede çektirdiğim şahsi fotoğraflarım bile paylaşıldı. Eğer bu gündem oluyorsa ben buna çok üzülürüm."

"İSTEDİĞİM GİBİ GİRER, İSTEDİĞİM GİBİ ÇIKARIM"

"Bir avukatın savcının odasına giremez diye bir kanun varsa siz söyleyin" diyen Tekışık, "Savcının odasına istediğim gibi girer istediğim gibi çıkarım. Orada paylaşılan fotoğrafta oda dolu mu boş mu kime ait bunlar hiç sorgulanmadan izinsiz şekilde kullanıldı. Başka yerlere çekilmek, algı oluşturulmak isteniyor. İsteyen benim hesaplarımı bakiyelerimi inceleyebilir. Borçtan başka bir şey bulamazlar. Bu gibi şeyler benim hevesimi isteğimi kırıyor. Herkes gibi sosyal medyayı kullanıyorum ama çok farklı algı oluşturuldu. Bu fotoğrafı çektirirken de paylaşırken de böyle bir düşüncem olmadı. Benim çektirdiğim fotoğraf bir hatıra fotoğrafı gibi. Onu da bir avukat arkadaşım çekti. O sırada savcı odasında değildi biz oda boşken bu fotoğrafı çektirdik. Sadece bu kadar" dedi.