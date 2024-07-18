Bergama'daki yangına müdahale için gittiği bölgede kaza geçiren Orman İşletme Müdürü Şahin Dönertaş şehit oldu

İzmir'in Bergama ilçesindeki orman yangınına müdahale sırasında içinde bulunduğu aracın devrilmesi sonucu yaralanan Bergama Orman İşletme Müdürü Şahin Dönertaş, kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

İzmir'in Bergama ilçesinde çıkan yangın uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alındı. Bergama'daki yangın bölgesinden gelen acı haber bununla da bitmedi.

ORMAN İŞLETME MÜDÜRÜ ŞAHİN DÖNERTAŞ ŞEHİT OLDU

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından, şehit olan Orman İşletme Müdürü Şahin Dönertaş için taziye mesajı yayımladı.

Yumaklı, mesajında, "İzmir Bergama'daki orman yangınına müdahale sırasında içerisinde bulunduğu aracın devrilmesi sonucu yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Orman İşletme Müdürü, kardeşimiz Şahin Dönertaş'a Allah rahmet eylesin. Kabri nur, mekanı cennet olsun. Şehidimizin acılı ailesine, orman teşkilatımıza ve milletimize sabır diliyorum." ifadesini kullandı.

Bergama'da orman yangınına müdahale eden pikabın devrilmesi sonucu yaralanan Dönertaş ve ulaştırma personeli Özgür Dilsiz, ambulansla Bergama Devlet Hastanesine kaldırılmıştı. Dönertaş, ilk müdahalenin ardından ambulans helikopterle İzmir Şehir Hastanesine sevk edilmişti.

BERGAMA'DAKİ YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

İzmir'in Bergama ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Kapıkayası Mahallesi'ndeki ormanlıkta dün akşam saatlerinde başlayan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 8 uçak, 19 helikopter, 50 arazöz, 10 su ikmal aracı ve 4 dozerle müdahale edildi.

Sabah saatlerinde alevlerin önünü kesmeyi başaran ekipler, rüzgarın şiddetini sürdürmesi ve bölgenin sık orman arazisi olması nedeniyle tedbirleri artırdı.

Yangın, çalışmalar sonucu tamamen kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.