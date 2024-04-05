TEM Kocaeli geçişinde zincirleme kaza! 4 araç birbirine girdi yaralılar var
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
Ramazan Bayramı'na sayılı günler 9 günlük bayram tatilini memleketinde geçirmek isteyenler yollara düştü. Trafik yoğunluğu giderek artarken acı olaylar da yaşanıyor. TEM Kocaeli geçişinde meydana gelen zincirleme kazada 4 araç birbirine girdi. Kazada 6 kişi yaralandı.
Ramazan bayramı öncesi 9 günlük tatil bugün itibarıyla başlıyor. Bayramı memleketinde geçirmek isteyenler gerek otobüs, gerek ise şahsi araçlarıyla yollara düştü. İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 75'e çıktı. Trafik yoğunluğu giderek artması beklenirken, Kocaeli'nde zincirleme trafik kazası meydana geldi. TEM Otoyolu’nun Kocaeli geçişinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
TEM'DE ZİNCİRLEME KAZA YARALILAR VAR
Kaza, TEM Otoyolu’nda Körfez Karayolları Köprüsü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol ayrımına giren 34 LC 8620 plakalı, 41 ET 106 plakalı, 34 CTF 085 plakalı ve 34 CBZ 668 plakalı otomobil zincirleme trafik kazasına karıştı. 4 aracın çarpıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
Durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralananlar ambulanslarla hastaneye sevk edildi.
Kaza nedeniyle bölgede tek şeritten verilen trafik, uzun araç kuyruklarının olmasına sebep oldu. Araçların, oto kurtarıcı yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından trafik tekrar normale döndü.
Kaynak: Türkiye Gazetesi