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Beştepe'de güvenlik zirvesi! İsrail'in saldırganlığı ve Türkiye'ye yönelik tehditler masada

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Beştepe&#039;de güvenlik zirvesi! İsrail&#039;in saldırganlığı ve Türkiye&#039;ye yönelik tehditler masada
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir güvenlik toplantısı gerçekleştirildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Millî İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in de katıldığı toplantıda İsrail’in bölgede giderek yayılan saldırganlığı masaya yatırıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir güvenlik toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda İsrail’in İran’a yönelik saldırıları ile başlayan çatışmalı süreç bütün boyutlarıyla ele alındı.

Beştepe'de güvenlik zirvesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fidan, Güler, Kalın ve Çelik'i kabul etti - 1. Resim

İSRAİL SORUNU MASADA

Güvenlik toplantısında İsrail’in bölgede giderek yayılan saldırganlığına ilişkin gelişmeler, çatışmaların sona erdirilmesi için ortaya konan diplomatik çabalar, saldırıların küresel ve bölgesel güvenliğe etkileri ve alınacak tedbirler, Türkiye’nin muhtemel gelişmelere yönelik hazırlıkları değerlendirildi.

ÜST DÜZEY İSİMLER KATILDI

Toplantıya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Millî İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik katıldı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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