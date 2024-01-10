Beyaz hasret bitti, beklenen kar geldi! Bazı illerde okullar tatil edildi

10 Ocak 2024 06:00 - Güncelleme Tarihi: 10 Ocak 2024 06:15

Meteoroloji’den peş peşe yapılan uyarıların ardından bütün yurtta sıcaklıklar ani şekilde düştü. Ülke genelinde yapılan kar, sağanak ve fırtına uyarılarından sonra İstanbul’da da beklenen kar yağışı başladı. Dün sabah saatlerinden itibaren megaşehrin bazı ilçelerinde kar, bazı ilçelerinde ise karla karışık yağmur görüldü.

İSTANBUL, EDİRNE, ÇANAKKALE, SAKARYA VE KOCAELİ...

Hem Avrupa hem de Anadolu Yakası’nda yer yer etkili olan kar yağışı sonrası yüksek bölgeler ve ormanlık alanlar adeta beyaz örtü ile kaplandı. Tekirdağ ve Çanakkale’de etkili olan kar yağışı sebebiyle okullar tatil edilirken bazı şehirlerde moto kuryelerin trafiğe çıkışı yasaklandı. Herkesin günlerdir beklediği kar hasreti İstanbul’dan sonra Edirne, Çanakkale, Sakarya ve Kocaeli de de sona erdi. Yapılan tahminlere göre Marmara’nın doğusu ile Bolu ve Düzce’nin yükseklerinde kuvvetli kar yağışı bekleniyor.

TEKİRDAĞ'IN BAZI İLÇELERİNDE OKULLAR TATİL

Tekirdağ ve Edirne'de olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı ilçelerde okullar yarın tatil edildi. Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, meteoroloji raporlarına göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı ilçelerde yarın eğitime ara verileceği belirtildi.

Açıklamada, "Süleymanpaşa, Malkara, Muratlı, Ergene ve Hayrabolu ilçelerimizde 10 Ocak Çarşamba günü resmi ve özel tüm okullarımızda 1 gün süre ile Şarköy ilçemizde 10 Ocak Çarşamba günü taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerimiz için 1 gün süre ile eğitim ve öğretime ara verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

EDİRNE'NİN BAZI İLÇELERİNDE EĞİTİME KAR ENGELİ

Edirne'nin İpsala, Enez, Uzunköprü ve Keşan ilçelerinde kaymakamlıklar sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime yarın ara verildiğini duyurdu.

Meteorolojik tahmine göre yarın kent genelinde kar yağışının etkili olması, sıcaklığın sıfırın altında 3 derece olması bekleniyor.

ÇANAKKALE'NİN BAZI İLÇELERİNDE EĞİTİME KAR ENGELİ

Çanakkale’de olumsuz hava şartları ve beklenen kar yağışı nedeniyle il merkezi ve 6 ilçede eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi. Çanakkale Valiliğinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Alınan son meteorolojik verilerin değerlendirilmesine göre olumsuz hava şartlarının ulaşımda aksamaya sebep olabileceği değerlendirildiğinden, 10.01.2024 Çarşamba günü, İl Merkezi ile Ezine, Bayramiç, Yenice, Çan, Eceabat ve Biga ilçelerinde, Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında, eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir” denildi.

ÇOMÜ'DE EĞİTİME BİR GÜN ARA

Öte yandan Çanakkale’de bugün de etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde (ÇOMÜ) eğitime bir gün ara verildi. Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, “Meteorolojik verilere göre yoğun kar yağışı devam edeceğinden öğrencilerimizin mağduriyet yaşamaması için Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nin tüm yerleşkelerinde 10.01.2024 Çarşamba günü eğitime 1 (bir) gün süre ile üniversitemiz senatosunca ara verilmiştir. Birimlerimizdeki bölüm ve programların ilgili tarihe denk gelen final sınavlarının telafi programları, sınavlar yine final haftasında olacak şekilde ilgili akademik birim tarafından belirlenerek ilan edilecektir” ifadelerine yer verildi.