Beykoz'da lüks villaya operasyon: Ele geçirilenler şoke etti
İstanbul Beykoz'da 3 katlı lüks bir villaya düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı. İklimlendirme ve aydınlatma sistemleriyle seraya çevrilen villada 536 kök Hint keneviri ile 150 gram esrar ele geçirildi.
Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında Riva'da bulunan müstakil bir villada uyuşturucu yetiştirildiği bilgisine ulaştı.
1 KİŞİ GÖZALTINDA
Adresi tespit eden polis ekipleri, 25 Kasım tarihinde söz konusu 3 katlı villaya operasyon düzenledi. Operasyonda 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
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ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ
Villada yapılan detaylı aramalarda ise 536 kök Hint keneviri, 150 gram esrar, 79 adet LED aydınlatma, 19 vantilatör, 6 klima, 3 havalandırma fanı, nem alma makinesi, zirai ilaç kutuları ve ilaçlama pompasının yanı sıra 6 cep telefonu, çelik kasa, para sayma makinesi, vakum makinesi ve 5 bin TL nakit para ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.