İstanbul Beykoz'da 3 katlı lüks bir villaya düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı. İklimlendirme ve aydınlatma sistemleriyle seraya çevrilen villada 536 kök Hint keneviri ile 150 gram esrar ele geçirildi.

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Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında Riva'da bulunan müstakil bir villada uyuşturucu yetiştirildiği bilgisine ulaştı.

1 KİŞİ GÖZALTINDA

Adresi tespit eden polis ekipleri, 25 Kasım tarihinde söz konusu 3 katlı villaya operasyon düzenledi. Operasyonda 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Villada yapılan detaylı aramalarda ise 536 kök Hint keneviri, 150 gram esrar, 79 adet LED aydınlatma, 19 vantilatör, 6 klima, 3 havalandırma fanı, nem alma makinesi, zirai ilaç kutuları ve ilaçlama pompasının yanı sıra 6 cep telefonu, çelik kasa, para sayma makinesi, vakum makinesi ve 5 bin TL nakit para ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : GÖZDE NUR ARVAS Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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