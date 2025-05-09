Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Bir kentte bunu yapmak yasaklandı! 15 yaş ve üzerine ceza uygulanacak

Bir kentte bunu yapmak yasaklandı! 15 yaş ve üzerine ceza uygulanacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Bir kentte bunu yapmak yasaklandı! 15 yaş ve üzerine ceza uygulanacak
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Sakarya Valiliği, boğulma vakalarının önüne geçmek amacıyla il sınırları içerisindeki baraj, gölet, sulama kanalları ile akarsularda suya girilmesini yasakladı. 15 yaş ve üzeri vatandaşlara yakalanmaları durumunda ceza uygulanacak.

Sakarya'da havaların ısınmaya başlaması ile birlikte serinlemek için suya girmenin ve can kaybıyla sonuçlanabilecek boğulma vakalarının önüne geçmek amacı ile şehirde bulunan tüm baraj, gölet, regülatör, sulama ve drenaj kanalları ile akarsulara girilmesi valilik kararıyla yasaklandı.

RİSKLERE DİKKAT ÇEKİLDİ

Valilik tarafından yapılan açıklamada, kararın temel amacının vatandaşların can güvenliğini sağlamak olduğu belirtilerek, özellikle yaz aylarında serinlemek amacıyla kontrolsüz biçimde suya girilmesinin ciddi riskler taşıdığına dikkat çekildi.

SINIR 15 YAŞ

Bu tür alanlarda suya girmenin hem can güvenliğini tehdit ettiği hem de kamu düzenini bozduğu ifade edilerek, kararın 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu hükümlerine dayandığı belirtildi. Karara göre; 15 yaş ve üzeri bireylerin, belirtilen alanlarda suya girdikleri tespit edildiğinde idari yaptırım cezasıyla karşı karşıya kalacak.

EKİPLER DENETLEYECEKLER

15 yaş altı çocuklar ise derhal sudan çıkarılarak güvenli bölgelere sevk edilecek. Bu gruba ceza uygulanmayacak; ancak tekrar yaşanmaması için uyarılacaklar. Alınan karar çerçevesinde; denetimlerin polis, jandarma, belediye zabıtası ve Devlet Su İşleri (DSİ) görevlileri tarafından yürütüleceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Karısını öldürüp intihar etmişti: Ankara'daki korkunç cinayetin ardından çıkan hayrete düşürdü
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
'Haşema' yasakçısı site yönetimine para cezası! - Gündem'Haşema' yasakçısı site yönetimine para cezası!Kabe fotoğrafını yere sermişlerdi, karar verildi! Boğaziçi Üniversitesi'ndeki skandal olaya beraat - GündemKabe fotoğrafını yere sermişlerdiMinguzzi'nin katilleri ile ilgili skandal paylaşım: Size manitamın elini öptüreceğim - GündemMinguzzi'nin katilleri ile ilgili skandal paylaşımTerör örgütü PKK kongrenin toplandığını duyurdu - GündemTerör örgütü PKK fesih kongresini topladıMide kanserine yenik düştü! Kahreden gerçek ortaya çıktı - GündemMide kanserine yenik düştü! Kahreden gerçek ortaya çıktıYerlikaya duyurdu! 2 ilde büyük operasyon... Kilolarcası ele geçirildi, gözaltılar var - Gündem2 ilde büyük operasyon... Kilolarca ele geçirildi
Sonraki Haber Yükleniyor...