Bir süredir haber alınamıyordu, cesedini mesai arkadaşları buldu

Çorum'un Osmancık ilçesinde kendisinden haber alınamayan şahıs, iş arkadaşları tarafından evinde ölü bulundu. Şüpheli ölümle ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İlçe Özel İdaresi çalışanı Burak Demir sabah işyerine gitmedi.

ARKADAŞLARI ULAŞAMAYINCA EVİNE GİTTİ

Demir'e ulaşamayan mesai arkadaşları Demir'in evine gitti. Ev sahibiyle birlikte eve giren arkadaşları Demir'in cansız bedenini buldu.

ÖLÜM NEDENİNİ OTOPSİ ÇÖZECEK

Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Demir'in cenazesi kesin ölüm nedeninin tespit edilmesi Osmancık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.