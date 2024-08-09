Bir süredir haber alınamıyordu, cesedini mesai arkadaşları buldu
Düzenleyen: Melin Öztürk / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Çorum'un Osmancık ilçesinde kendisinden haber alınamayan şahıs, iş arkadaşları tarafından evinde ölü bulundu. Şüpheli ölümle ilgili soruşturma başlatıldı.
Olay, Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İlçe Özel İdaresi çalışanı Burak Demir sabah işyerine gitmedi.
ARKADAŞLARI ULAŞAMAYINCA EVİNE GİTTİ
Demir'e ulaşamayan mesai arkadaşları Demir'in evine gitti. Ev sahibiyle birlikte eve giren arkadaşları Demir'in cansız bedenini buldu.
ÖLÜM NEDENİNİ OTOPSİ ÇÖZECEK
Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Demir'in cenazesi kesin ölüm nedeninin tespit edilmesi Osmancık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Düzenleyen: Melin Öztürk - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı