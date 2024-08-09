Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Bir süredir haber alınamıyordu, cesedini mesai arkadaşları buldu

Bir süredir haber alınamıyordu, cesedini mesai arkadaşları buldu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Bir süredir haber alınamıyordu, cesedini mesai arkadaşları buldu

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Çorum'un Osmancık ilçesinde kendisinden haber alınamayan şahıs, iş arkadaşları tarafından evinde ölü bulundu. Şüpheli ölümle ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İlçe Özel İdaresi çalışanı Burak Demir sabah işyerine gitmedi. 

Bir süredir haber alınamıyordu, cesedini mesai arkadaşları buldu - 1. Resim

ARKADAŞLARI ULAŞAMAYINCA EVİNE GİTTİ

Demir'e ulaşamayan mesai arkadaşları Demir'in evine gitti. Ev sahibiyle birlikte eve giren arkadaşları Demir'in cansız bedenini buldu. 

Bir süredir haber alınamıyordu, cesedini mesai arkadaşları buldu - 2. Resim

ÖLÜM NEDENİNİ OTOPSİ ÇÖZECEK

Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Demir'in cenazesi kesin ölüm nedeninin tespit edilmesi Osmancık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
16,4 milyon emekliyi ilgilendiriyor! Ağustos 2024 Emekli maaşları ne zaman yatırılacak? Emekli maaş ödeme günü ne zaman?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Çin'de konteyner gemisi patladı! O anlar kameralara saniye saniye yansıdı. - GündemÇin'de konteyner gemisi patladı! O anlar kameraya yansıdıMSB'den "Pençe Kilit" açıklaması: 12 terörist etkisiz hale getirildi - Gündem12 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildiAltındağ'da neler oluyor? Belediyeden açıklama: Hayvan mezarlığını dağıtarak "katliam" diye sunuldu - GündemSoruşturma başlatıldı, Belediye'den açıklama!Instagram ve Roblox açılacak mı? Bakan Uraloğlu "Bir noktaya kadar geldik" diyerek açıkladı - GündemInstagram ve Roblox açılacak mı?İstanbul’da ambulans otomobilin üzerine devrildi! Şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı - Gündemİstanbul’da ambulans otomobilin üzerine devrildiMeclis'e ziyaretçi girişinde yeni dönem haftaya başlıyor - GündemMeclis'e ziyaretçi girişinde yeni dönem
Sonraki Haber Yükleniyor...