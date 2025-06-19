Biriktirdiği her şey 1 saatte yok oldu! Ahmet Amca'nın imdadına Merkez Bankası yetişti

Antalya'da Ahmet Özkan'ın tek katlı evi alev alev yandı. Adamın evde biriktirdiği 80 bin nakit parası da küle döndü. Özkan için mahalle muhtarı devreye girdi, Merkez Bankası'na başvurdu, yaşlı adam yeni paralarına kavuştu.

Olay Antalya'nın Serik ilçesinde yaşandı. Ahmet Özkan'a ait tek katlı taş evde yangın çıktı. Özkan'ın tüpü değiştirdikten sonra kaçak olup olmadığını çakmakla kontrol ettiği esnada çıktığı tespit edilen yangında evden yükselen dumanları fark eden mahalle sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri ile jandarma sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına almaya çalıştı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren yoğun çalışmaları sonucu yangın söndürüldü.

YILLARDIR BİRİKTİRDİĞİ PARASINI KAYBETTİ

Yangında evde bulunan eşyalarla birlikte ev sahibi Ahmet Özkan'ın uzun yıllardır biriktirdiği ve evde sakladığı 80 bin lira nakit parası da yandı. Yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

"ADIM MUHTAR, SOYADIM HİZMET"

Olayın ardından harekete geçen Karataş Mahallesi Muhtarı Sadi Kahya, Merkez Bankası ile irtibata geçerek iletişim komisyonu üzerinden yanan paraların yeniden değiştirilmesine aracı oldu.

Yanan 80 bin lirasına kavuşan Ahmet Özkan büyük mutluluk yaşarken muhtar Sadi Kahya paralı teslim ettiği anların fotoğrafını "Adım muhtar, soyadım hizmet, Merkez Bankası İletişim Komisyonu'ndan yanan paralarımızı değiştirdik, hayırlı olsun. Bu gibi durumların tekrar yaşanmaması dileğiyle tekrar geçmiş olsun" mesajıyla paylaştı.