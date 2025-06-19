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961 derecede eritiyor! Gümüşte tek o kaldı... "İşlerimiz gayet iyi"

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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961 derecede eritiyor! Gümüşte tek o kaldı... &quot;İşlerimiz gayet iyi&quot;
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bayburt'un tek gümüş işleme ustası Aziz Kantar, babasından kalan mesleği 35 yıldır yürütüyor. 961 santigrat derecede erittiği gümüşten eşyalar yapan Kantar, işlerinin ise çok iyi gittiğini söylüyor.

Amcadan babaya oradan kendisine gelen mesleği 35 yıldır devam ettiren  Bayburt'un tek gümüş ustası, Aziz Kantar... Kantar, saf haldeki gümüşü eriterek işe başlıyor.

Geleneksel yöntemleri modern dokunuşlarla harmanlayan Kantar, gümüş çanak eritme potasına aldığı gümüş parçalarını pürmüz yardımıyla 961 santigrat derecede eritiyor ardından gümüşü şekillendirmek için döküm kalıplara kontrollü bir şekilde döküyor.

961 derecede eritiyor! Gümüşte tek o kaldı... "İşlerimiz gayet iyi" - 1. Resim

GÜMÜŞÜ 4 AŞAMADAN GEÇİRİYOR

Kalıptan çıkardığı gümüşü astar silindir makinesinde istediği forma sokan Kantar, daha sonra ince işçilik gerektiren gümüş işlemeyi, kıl testereyle özenle yapıyor. 3-4 aşamadan geçen gümüş, uzun ve zahmetli bir sürecin sonunda usta ellerde takı ve süs eşyalarına dönüştürülüyor.

961 derecede eritiyor! Gümüşte tek o kaldı... "İşlerimiz gayet iyi" - 2. Resim

"İŞİMİZ ÇOK İYİ"

Gümüş ustası amcalarının babasına öğrettiği mesleği babasından devralan Kantar, işini severek yaptığını söyledi.

961 derecede eritiyor! Gümüşte tek o kaldı... "İşlerimiz gayet iyi" - 3. Resim

30-35 senedir bu işle uğraştığını belirten Kantar, işlerinin iyi olduğunu ifade ederek, "Çeyrek asrı aşkın zamandır bu işle uğraşıyorum. Bu iş baba mesleği, babamdan bana kaldı, amcalarımdan da babama kalmıştı. Ben de yaklaşık 30-35 yıldır bu meslekle uğraşıyorum. İşimi aşkla, zevkle yapıyorum. Gümüşü eritmesi, kalıba dökmesi, silindirde çekmesi, işlemesi bunları severek yapıyorum. Elhamdülillah işlerimiz gayet iyi gidiyor, işlerimizden memnunuz. Tezgahımız olduğu müddetçe hamdolsun, şükür olsun" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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