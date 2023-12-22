Birinci Dünya Savaşı’ndan kalma top mermisi hurdalıkta bulundu

22 Aralık 2023 12:17 - Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2023 12:18

Karabük Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir demir çelik haddehanesinin hurdalığındaki top mermisini fark eden çalışanlar durumu jandarmaya bildirdi.

Jandarma ve bomba imha uzmanı bölgeye sevk edilirken ekipler çevrede güvenlik önlemi alarak incelemelerde bulundu.

Birinci Dünya Savaşı’ndan kalma olduğu değerlendirilen top mermisi bulunduğu yerden alınarak güvenli bir bölgeye götürüldü.

Patlamamış olan top mermisi kontrollü olarak fünye ile patlatıldı.