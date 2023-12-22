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    Birinci Dünya Savaşı’ndan kalma top mermisi hurdalıkta bulundu

    Karabük'te bir hurdalıkta, 1. Dünya Savaşı'ndan kalma olduğu düşünülen top mermisi bulundu.

    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Karabük Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir demir çelik haddehanesinin hurdalığındaki top mermisini fark eden çalışanlar durumu jandarmaya bildirdi.

    Jandarma ve bomba imha uzmanı bölgeye sevk edilirken ekipler çevrede güvenlik önlemi alarak incelemelerde bulundu.

     Birinci Dünya Savaşı’ndan kalma olduğu değerlendirilen top mermisi bulunduğu yerden alınarak güvenli bir bölgeye götürüldü.

    Patlamamış olan top mermisi kontrollü olarak fünye ile patlatıldı.

    İhlas Haber Ajansı /  - Gündem
    KarabükBirinci Dünya Savaşı1. Dünya Savaşı
    Haberler > Gündem > Birinci Dünya Savaşı’ndan kalma top mermisi hurdalıkta bulundu
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