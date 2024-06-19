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Bitlis'te feci kaza! AK Partili Başkan hayatını kaybetti, 10 kişi de yaralandı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Bitlis&#039;te feci kaza! AK Partili Başkan hayatını kaybetti, 10 kişi de yaralandı

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bitlis'te iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada AK Parti Aydınlar Belde Başkanı Tacettin Karamercan hayatını kaybetti. Can pazarı yaşanan olay yerinde 6'sı çocuk 10 kişi de yaralandı.

Kaza Adilcevaz ilçesine bağlı Selçuklu Mahallesi'nde meydana geldi. AK Parti Aydınlar Belde Başkanı Tacettin Karamercan'ın kullandığı otomobil ile Mesut Bilici'nin kullandığı hafif ticari araç çarpıştı.

Bitlis'te feci kaza! AK Partili Başkan hayatını kaybetti, 10 kişi de yaralandı - 1. Resim

AK PARTİLİ BAŞKAN KALDIRILDIĞI HASTANEDE VEFAT ETTİ

İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi. Kazada yaralanan AK Parti Aydınlar Belde Başkanı Tacettin Karamercan ile aralarında eski Aydınlar Belde Belediye Başkanı Mehmet Arif Tusun’unda bulunduğu 11 yaralı Bitlis, Tatvan ve Ahlat'taki hastanelere kaldırıldı.

Bitlis'te feci kaza! AK Partili Başkan hayatını kaybetti, 10 kişi de yaralandı - 2. Resim

Durumu ağır olan AK Parti Aydınlar Belde Başkanı Tacettin Karamercan, Onkoloji Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bitlis'te feci kaza! AK Partili Başkan hayatını kaybetti, 10 kişi de yaralandı - 3. Resim

GERİDE 8 ÇOCUK BIRAKTI

62 yaşında 8 çocuk babası olan Karamercan, Merkez Camisinde kılınan cenaze namazının ardından dualar eşliğinde belde mezarlığına defnedildi.

Bitlis'te feci kaza! AK Partili Başkan hayatını kaybetti, 10 kişi de yaralandı - 4. Resim

Cenaze Törenine, AK Parti Bitlis Milletvekili Turan Bedirhanoğlu, İl Başkanı Kadir Köstekçi, Aydınlar Belediye Başkanı İbrahim Ergün ve vatandaşlar katıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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