Bitlis'te feci kaza! AK Partili Başkan hayatını kaybetti, 10 kişi de yaralandı

Bitlis'te iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada AK Parti Aydınlar Belde Başkanı Tacettin Karamercan hayatını kaybetti. Can pazarı yaşanan olay yerinde 6'sı çocuk 10 kişi de yaralandı.

Kaza Adilcevaz ilçesine bağlı Selçuklu Mahallesi'nde meydana geldi. AK Parti Aydınlar Belde Başkanı Tacettin Karamercan'ın kullandığı otomobil ile Mesut Bilici'nin kullandığı hafif ticari araç çarpıştı.

AK PARTİLİ BAŞKAN KALDIRILDIĞI HASTANEDE VEFAT ETTİ

İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi. Kazada yaralanan AK Parti Aydınlar Belde Başkanı Tacettin Karamercan ile aralarında eski Aydınlar Belde Belediye Başkanı Mehmet Arif Tusun’unda bulunduğu 11 yaralı Bitlis, Tatvan ve Ahlat'taki hastanelere kaldırıldı.

Durumu ağır olan AK Parti Aydınlar Belde Başkanı Tacettin Karamercan, Onkoloji Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

GERİDE 8 ÇOCUK BIRAKTI

62 yaşında 8 çocuk babası olan Karamercan, Merkez Camisinde kılınan cenaze namazının ardından dualar eşliğinde belde mezarlığına defnedildi.

Cenaze Törenine, AK Parti Bitlis Milletvekili Turan Bedirhanoğlu, İl Başkanı Kadir Köstekçi, Aydınlar Belediye Başkanı İbrahim Ergün ve vatandaşlar katıldı.