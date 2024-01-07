Blinken, Erdoğan ve Fidan ile görüştü: F-16 sürecinin sonuçlanmasını bekliyoruz

7 Ocak 2024 06:39 - Güncelleme Tarihi: 7 Ocak 2024 06:53

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Orta Doğu turu münasebetiyle Türkiye’yi ziyaret etti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD mevkidaşı ile İstanbul’da bulunan Vahdettin Köşkü’nde bir araya geldi. Blinken daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildi.

Basına kapalı gerçekleşen kabulde Dışişleri Bakanı Fidan, Millî İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın ve ABD’nin Ankara Büyükelçisi Jeff ry Flake de hazır bulundu. Yaklaşık iki saat süren Fidan-Blinken görüşmesinde iki ülke arasındaki ilişkiler teferruatlı şekilde ele alındı. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Bakan Fidan, Türkiye’nin F-16 alım sürecinin sonuçlanmasını beklediğini muhatabına aktardı.

"DERHAL ATEŞKES İLAN EDİLSİN"

Fidan, İsveç’in NATO üyelik süreciyle ilgili nihai kararın ise TBMM’ye ait olduğunu ifade etti. İki bakan, Gazze’de devam eden insanlık trajedisini de değerlendirdi. İsrail’in artan saldırganlığının bütün bölgeye yönelik bir tehdit olduğuna dikkati çeken Bakan Fidan, derhâl ateşkes ilan edilerek Gazze’ye kesintisiz insani yardım ulaştırılması gerektiğini vurguladı, Fidan, iki devletli çözüme yönelik müzakerelere bir an önce başlanması çağrısında bulundu.

Karadeniz’de gerilim yaşanmasının arzu edilmediğini belirten Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya ve Ukrayna’da üretilen gıda ürünlerinin güvenli biçimde dünya pazarlarına ulaştırılması için Ankara’nın gösterdiği çabalar konusuna da değindi. Görüşmede ayrıca Azerbaycan – Ermenistan arasındaki görüşmeler ile Suriye ve Irak gibi bölgesel konular da ele alındı. ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarının başladığı 7 Ekim’den bu yana dördüncü kez bölge turuna çıktı.

Türkiye, Yunanistan, Ürdün, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, İsrail, Filistin ve Mısır’ı da kapsayan turu çerçevesinde ilk olarak İstanbul’a gelen Blinken, mevkidaşlarıyla görüşerek “bir dizi kritik konuyu” ele alacak.