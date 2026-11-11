BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, birçok iklim zirvesine katıldığını ancak Türkiye’deki organizasyonun yüksek kalitesinden son derece etkilendiğini söyledi.

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Türkiye’nin ev sahipliğinde Antalya’da düzenlenen BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31), uluslararası alanda takdir toplamaya devam ediyor. Küresel iklim gündeminin en önemli buluşmalarından birine başarıyla ev sahipliği yapan Türkiye’nin organizasyon kalitesi, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’ten de övgü aldı.

Çok sayıda iklim zirvesine katıldığını belirten Guterres, Türkiye’deki organizasyonun yüksek kalitesinden son derece etkilendiğini söyledi. Guterres, Türkiye’nin COP31’deki yüksek organizasyon kalitesinin tüm üye devletler tarafından örnek alınmasını umduğunu ifade ederek, konferansın dünyanın korunması için güçlü ve somut sonuçlar ortaya koymasını temenni etti.

BM'den Türkiye'nin COP31 ev sahipliğine övgü: Organizasyon çok başarılı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın öncülüğünde hayata geçirilen Sıfır Atık Projesi’ne de değinen Guterres, projenin BM çatısı altında yürütülmesinden onur duyduğunu söyledi.

BM'den Türkiye'nin COP31 ev sahipliğine övgü: Organizasyon çok başarılı

Atıkların azaltılmasının hem ekonomik kaynakların verimli kullanılması hem de metan emisyonlarının düşürülmesi açısından önemli olduğunu belirten Guterres, Sıfır Atık’ın iklim eyleminin temel araçlarından biri olduğunu kaydetti.

BM'den Türkiye'nin COP31 ev sahipliğine övgü: Organizasyon çok başarılı

Guterres ayrıca, gelişmiş ülkelerin gelişmekte olan ülkelere her yıl 300 milyar dolar finansman sağlama taahhüdünü eksiksiz yerine getirmesi gerektiğini ifade ederek, Türkiye’nin gelişmiş ve gelişmekte olan dünyada saygı duyulan bir ülke olarak iklim adaletinin sağlanmasında kilit rol oynadığını vurguladı.





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