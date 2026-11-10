Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, COP31 kapsamında Antalya'da kritik temaslarda bulunuyor. Erdoğan, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ve Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Salman Al Saud ile bir araya geldi. Suudi Arabistan ile yapılan anlaşmaya Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar imza attı.

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Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında Antalya'daki diplomasi temaslarını sürdürüyor.

ETİYOPYA BAŞBAKANI İLE GÖRÜŞTÜ

Erdoğan, konferans kapsamında Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed'i kabul etti. Kabulde Türkiye-Etiyopya ikili ilişkileri ile bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Etiyopya’nın ticaret ve yatırımlar başta olmak üzere birçok alanda iş birliğini ilerletmesi için adımlar atmayı sürdüreceğimizi ifade etti. Erdoğan, Türkiye’nin ardından COP32’ye ev sahipliği yapacak olmaları nedeniyle Etiyopya Başbakanı’nı tebrik etti.

Görüşmede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan COP31'de diplomasi trafiği! Kritik görüşmeler peş peşe

SUUDİ ARABİSTAN ENERJİ BAKANI AL SAUD'U KABUL ETTİ

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Salman Al Saud'u da kabul etti. Görüşme kapsamında iki ülke arasında yapılan anlaşmaya Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar imza attı.

Kabulde ayrıca Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan COP31'de diplomasi trafiği! Kritik görüşmeler peş peşe

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| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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