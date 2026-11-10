Cumhurbaşkanı Erdoğan Antalya'da! BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, COP31 için geldiği Antalya'da BM Genel Sekreteri Guterres'i kabul etti.

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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Türkiye'nin ev sahipliğinde ilk kez düzenlenen BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nda (COP31) katıldı.

Guterres burada yine aynı zirve için kente gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Antalyada! BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü

Görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş da yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Antalyada! BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada ise görüşmeye dair şu ifadeler yer aldı:

"Kabulde bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye olarak COP31 Başkanlığını üstlenmekten memnuniyet duyduğumuzu, başarılı bir konferans için gerekli hazırlıkların tamamlandığını, Türkiye’deki toplantının iklim kaynaklı sorunların çözümü için yeni bir başlangıç noktası olmasını temenni ettiğimizi belirtti. Cumhurbaşkanımız, Türkiye olarak İran-ABD anlaşmazlığı konusunda tırmanışa geçen gerilimi düşürmek, sorunların uzlaşı ve diplomasi yoluyla çözülmesini sağlamak için bölge ülkeleriyle birlikte gayretlerimizi sürdürdüğümüzü ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna-Rusya Savaşı’nın sona erdirilmesi için de çalıştığımızı, yeni bir diyalog sürecine destek olmaya hazır olduğumuzu belirtti. Cumhurbaşkanımız ile BM Genel Sekreteri Guterres görüşmede, Gazze, Kıbrıs ve Libya’daki son durumu da ele aldılar."

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