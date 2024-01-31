Böcek ilacı üst komşuyu etkiledi! 5 kişi ölümden döndü, 1 çocuk hayatını kaybetti

Konya'da iki katlı bir evin birinci katında dökülen böcek ilacı üst katta oturan aileyi zehirledi. Beş kişi ilaçtan etkilenirken, 7 yaşındaki çocuk ise hayatını kaybetti.

İki katlı kerpiç evin birinci katında dökülen böcek ilacı faciaya neden oldu, 7 yaşındaki bir çocuk kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Konya'nın Meram ilçesinde bulunan 2 katlı kerpiç bir evin birinci katında kiracı olarak oturanlar, evdeki böcekleri öldürmek için geçtiğimiz pazartesi günü daireyi ilaçladı, pencere ve kapıyı bantlayarak evden ayrıldı.

Böcek ilacının kokusu, ikinci katta N.D.'nin oturduğu daireye sızdı. Evde bulunan N.D.'nin kızı ve torunları kokudan etkilendi. Sabah saatlerinde rahatsızlanan N.D.'nin kızı A.T. (40), çocukları F.T. (18) ve Y.T. (15) ile yeğenleri S.G.B. (21) ve M.B. (17) mide bulantısı şikayetiyle hastaneye giderken, anneanne N.D. ile 7 yaşındaki A.E.T. evde kaldı.

TORUNUNUN HAREKETSİZ OLDUĞUNU FARK ETTİ

Bir süre sonra anneanne N.D., torunu A.E.T'nin hareketsiz olduğunu fark etti ve durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Adrese sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından A.E.T., Konya Numune Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Öte yandan, N.D.'nin kızı A.T. ve torunlarının okul tatili nedeniyle anneanne N.D.'nin yanında kaldıkları öğrenildi.

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından birinci kattaki kiracıların yakınları tarafından ev havalandırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.