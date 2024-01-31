Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Seçim
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer

    • Böcek ilacı üst komşuyu etkiledi! 5 kişi ölümden döndü, 1 çocuk hayatını kaybetti

    Konya'da iki katlı bir evin birinci katında dökülen böcek ilacı üst katta oturan aileyi zehirledi. Beş kişi ilaçtan etkilenirken, 7 yaşındaki çocuk ise hayatını kaybetti.

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Böcek ilacı üst komşuyu etkiledi! 5 kişi ölümden döndü, 1 çocuk hayatını kaybetti
    Konya, Böcek İlacı, Zehirlenme, Haber

    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    İki katlı kerpiç evin birinci katında dökülen böcek ilacı faciaya neden oldu, 7 yaşındaki bir çocuk kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

    Konya'nın Meram ilçesinde bulunan 2 katlı kerpiç bir evin birinci katında kiracı olarak oturanlar, evdeki böcekleri öldürmek için geçtiğimiz pazartesi günü daireyi ilaçladı, pencere ve kapıyı bantlayarak evden ayrıldı.

    Böcek ilacının kokusu, ikinci katta N.D.'nin oturduğu daireye sızdı. Evde bulunan N.D.'nin kızı ve torunları kokudan etkilendi. Sabah saatlerinde rahatsızlanan N.D.'nin kızı A.T. (40), çocukları F.T. (18) ve Y.T. (15) ile yeğenleri S.G.B. (21) ve M.B. (17) mide bulantısı şikayetiyle hastaneye giderken, anneanne N.D. ile 7 yaşındaki A.E.T. evde kaldı.

    Böcek ilacı üst komşuyu etkiledi! 5 kişi ölümden döndü, 1 çocuk hayatını kaybetti

    TORUNUNUN HAREKETSİZ OLDUĞUNU FARK ETTİ

    Bir süre sonra anneanne N.D., torunu A.E.T'nin hareketsiz olduğunu fark etti ve durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Adrese sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından A.E.T., Konya Numune Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

    Öte yandan, N.D.'nin kızı A.T. ve torunlarının okul tatili nedeniyle anneanne N.D.'nin yanında kaldıkları öğrenildi.

    Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından birinci kattaki kiracıların yakınları tarafından ev havalandırıldı.
    Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    KonyaBöcek İlacıZehirlenme
    Haberler > Gündem > Böcek ilacı üst komşuyu etkiledi! 5 kişi ölümden döndü, 1 çocuk hayatını kaybetti
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Ankara'da polis merkezine götürülen kadın ekip aracından atladı - GündemAnkara'da polis merkezine götürülen kadın ekip aracından atladıİYİ Parti eski ilçe başkanına silahlı saldırı! - GündemİYİ Parti eski ilçe başkanına silahlı saldırı!Pençe-Kilit bölgesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi - GündemPençe-Kilit bölgesinde 4 terörist etkisiz hale getirildiCHP'nin Can Atalay itirazı reddedildi  - GündemCHP'nin Can Atalay itirazı reddedildiKarabük'te korkutan patlama - GündemKarabük'te korkutan patlamaYaşlı kadınla motosikletli gençlerin diyalogu gülümsetti - GündemYaşlı kadınla motosikletli gençlerin diyalogu gülümsettiEmniyet kilise saldırısı zanlılarının fotoğrafını paylaştı - Gündemİşte kilise saldırısı zanlılarının fotoğrafıBeşiktaş'ta ana isale hattı patladı, iş yerleri kuma gömüldü - GündemBeşiktaş'ta ana isale hattı patladı, iş yerleri kuma gömüldüİki harekat bölgesinde 13 terörist etkisiz hale getirildi - Gündemİki harekat bölgesinde 13 terörist etkisizGazze’deki zulmü Ege’de yaşamıştık! Siyonistler Helenistlerin izinde - GündemSiyonistler Helenistlerin izinde
    Sonraki Haber Yükleniyor...