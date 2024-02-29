Bodrum'da 4 köpek ve 3 kediyi zehirleyerek katlettiler!

Düzenleyen: Seda Çakır / Kaynak: Anadolu Ajansı 29 Şubat 2024 02:28 - Güncelleme: 29 Şubat 2024 02:34 - Güncelleme:

Muğla, Haber

Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı

Hayvana şiddetin giderek arttığı son günlerde, Muğla'nın Bodrum ilçesinde 4 köpek ve 3 kedi zehirlenerek öldürüldü, hayatta kalan 5 köpek tedavi altına alındı. Katliamı kim ya da kimlerin yaptığı ise hala bilinmiyor.