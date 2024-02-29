Bodrum'da 4 köpek ve 3 kediyi zehirleyerek katlettiler!
Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı
Hayvana şiddetin giderek arttığı son günlerde, Muğla'nın Bodrum ilçesinde 4 köpek ve 3 kedi zehirlenerek öldürüldü, hayatta kalan 5 köpek tedavi altına alındı. Katliamı kim ya da kimlerin yaptığı ise hala bilinmiyor.
Hayvana katliamlarının son adresi Muğla oldu. Bodrum'a bağlı Akyarlar Mahallesi Karaincir mevkisinde sokak hayvanlarının zehirlenmesi ihbarı ekipleri harekete geçirdi.
Bodrum Belediyesi'nden yapılan açıklamada bölgede yapılan incelemede zehirlendiği tespit edilen 4 köpek ve 3 kedinin öldüğünün tespit edildiği bildirildi. Ekiplerin 5 köpeği de Bodrum Belediyesi Turgutreis Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi altına aldığı vurgulandı.
Katliamı gerçekleştirenlerin kim ya da kimler olduğu ise hala bilinmiyor...
Kaynak: Anadolu Ajansı