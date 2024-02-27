Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
 •      
Seçim
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • Seçim
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • Haberler > Gündem > Muhtar da işin içindeymiş! Köpekleri uyuşturup araziye atanlara para cezası

    Muhtar da işin içindeymiş! Köpekleri uyuşturup araziye atanlara para cezası

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    Muhtar da işin içindeymiş! Köpekleri uyuşturup araziye atanlara para cezası
    Kastamonu, Haber

    Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Kastamonu'da 10 köpeği ilaçla uyuşturup ıssız bir araziye bıraktığı tespit edilen 3 kişiye 21 bin 648 lira para cezası verildi. Olayı gerçekleştirenler arasında muhtar ve azanın da olduğu kaydedildi.

    Kastamonu'nun Cide ilçesindeki helikopter pistindeki boş araziye bırakılan köpeklerle ilgili jandarma ve polis ekipleri harekete geçti.

    Köpeklerin ilaçla uyuşturulduğu belirlendi. Ekipler yaptıkları incelemede, aralarında mahalle muhtarı ve azanın da bulunduğu 3 kişinin olayı gerçekleştirdiğini tespit etti.

    Şüphelilere kişi başı 7 bin 216'şar lira olmak üzere toplam 21 bin 648 lira para cezası verildi.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    İstanbul Avcılar'da korkutan alevler! Çok sayıda ekip sevk edildi - GündemAvcılar'da korkutan alevler! Çok sayıda ekip sevk edildiÇanakkale'de 4.6'lık deprem anı kameralarda! Vatandaşlar böyle tepki verdi - GündemÇanakkale'de 4.6'lık deprem anı kameralardaNusretiye Camii lojmanında yangın: Ekipler olay yerine sevk edildi - GündemNusretiye Camii lojmanında yangınYolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 13 yaralı - GündemFeci kazada minibüs dereye uçtu! Ölü ve yaralılar varArazide yarı çıplak bulunmuştu: Katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı - GündemArazide yarı çıplak bulunmuştu: Zanlının ifadesi çıktıNaci Görür'ün yıllar önceki paylaşımları yeniden gündem oldu - GündemNaci Görür'ün yıllar önceki paylaşımları yeniden gündem olduKayıp postacı, 50 saat sonra ormanda ölü bulundu - GündemKayıp postacıdan 50 saat sonra acı haber geldi
    Sonraki Haber Yükleniyor...