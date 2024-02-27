Muhtar da işin içindeymiş! Köpekleri uyuşturup araziye atanlara para cezası

Düzenleyen: Seda Çakır / Kaynak: Anadolu Ajansı 27 Şubat 2024 20:49 - Güncelleme: 27 Şubat 2024 20:58 - Güncelleme:

Kastamonu, Haber

Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı

Kastamonu'da 10 köpeği ilaçla uyuşturup ıssız bir araziye bıraktığı tespit edilen 3 kişiye 21 bin 648 lira para cezası verildi. Olayı gerçekleştirenler arasında muhtar ve azanın da olduğu kaydedildi.