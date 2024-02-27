Muhtar da işin içindeymiş! Köpekleri uyuşturup araziye atanlara para cezası
Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı
Kastamonu'da 10 köpeği ilaçla uyuşturup ıssız bir araziye bıraktığı tespit edilen 3 kişiye 21 bin 648 lira para cezası verildi. Olayı gerçekleştirenler arasında muhtar ve azanın da olduğu kaydedildi.
Kastamonu'nun Cide ilçesindeki helikopter pistindeki boş araziye bırakılan köpeklerle ilgili jandarma ve polis ekipleri harekete geçti.
Köpeklerin ilaçla uyuşturulduğu belirlendi. Ekipler yaptıkları incelemede, aralarında mahalle muhtarı ve azanın da bulunduğu 3 kişinin olayı gerçekleştirdiğini tespit etti.
Şüphelilere kişi başı 7 bin 216'şar lira olmak üzere toplam 21 bin 648 lira para cezası verildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı