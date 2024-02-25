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    • Haberler > Gündem > Bodrum'da hayvan katliamı: Kedi ve köpekleri zehirlediler

    Bodrum'da hayvan katliamı: Kedi ve köpekleri zehirlediler

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Bodrum&#039;da hayvan katliamı: Kedi ve köpekleri zehirlediler
    Kedi, Köpek, Muğla, Bodrum, Haber

    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Bodrum'da sokakta bakılan kedi ve köpekler, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce bırakılan zehirli yiyeceklerle zehirlendi. 1'i sahipli 4 köpek ile 3 kedi öldü.

    Muğla'nın Bodrum ilçesi Akyarlar Mahallesi Karaincir mevkiinde dün akşam saatlerinde kedi ve köpeklerin yerde yattığını ve ağızlarından köpükler geldiğini gören vatandaşlar, durumu Bodrum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'nü bildirdi.

    İhbar üzerine bölgeye gelen Veteriner İşleri Müdürlüğü görevlileri, zehirli yiyecek verilerek zehirlendiği tespit edilen kedi ve köpeklere müdahale etti. Veteriner hekimler tarafından müdahalesi yapılan 1'i sahipli 4 köpek ile 3 kedi, zehirlenerek öldü. 1'i ağır 4 köpeğin tedavisinin de devam ettiği öğrenildi.

    Olayla ilgili soruşturma başlatılırken jandarma ve zabıta ekipleri de bölgede inceleme ve güvenlik kamerası araştırması yaptı. Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ise başka hayvanların zehirlenmemesi için bölgede temizlik çalışması gerçekleştirdi.

     

     

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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