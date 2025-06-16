Bodrum'da patlayan lüks teknenin sahibi tanıdık çıktı!

Bodrum'da marinaya yakıt ikmali için gelen ve akaryakıt istasyonuna yanaşan tekne, yakıt ikmalinin ardından harekete geçerken patlamıştı. Patlayan teknenin sahibinin ünlü iş insanı olduğu öğrenildi.

Geçtiğimiz haftalarda bir marinaya yakıt ikmali için gelen ve akaryakıt istasyonuna yanaşan 15 metrelik tekne, yakıt ikmalinin ardından harekete geçti. Yatta bu sırada henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

3 KİŞİ YARALANDI

Patlamanın ardından lüks teknenin büyük bir bölümü zarar görüp su alırken, 1'i karada olmak üzere 3 kişi de yaralandı.

Hüseyin Yücel

TEKNENİN SAHİBİ TANIDIK İSİM ÇIKTI

Sabah'ta yer alan habere göre patlamanın yaşandığı lüks teknenin sahibinin iş adamı Hüseyin Yücel olduğu öğrenildi. Aileye ait olan ve Yücel'in oğlunun ismini taşıyan 'Aslan' adlı tekne, bayram tatili için Göcek'e hareket etmeye hazırlanırken Bodrum'da yakıt ikmali yapıyordu. Yaşanan patlama sırasında Hüseyin Yücel'in teknede olmadığı bildirildi.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Olay sonrası Hüseyin Yücel cephesinden henüz resmi bir açıklama gelmezken, yaşanan kazanın ardından çevre güvenliği sağlandı ve marina işletmesi de benzer bir durumun tekrar yaşanmaması için önlemlerini aldı.