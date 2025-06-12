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Bolu'da ulaşıma büyük zam! Vatandaş rakamı duyunca şok oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Bolu&#039;da ulaşıma büyük zam! Vatandaş rakamı duyunca şok oldu
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bolu'da esnaf odasının talebiyle toplu taşımaya yüzde 33, ticari taksilere yüzde 25 zam yapıldı. Buna göre otobüs tam bileti 25 liradan 34 liraya, öğrenci bileti 18 liradan 24 liraya yükseldi.

Bolu Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'nın talebi üzerine, Bolu Belediyesi Haziran ayı meclis oturumunda, özel halk otobüsü ve ticari taksi ulaşım fiyatlarına zam yapılmasına dair hazırlanan gündem maddesi görüşüldü.

OY BİRLİĞİYLE KABUL EDİLDİ

Şehir içi ulaşımda kullanılan özel halk otobüsleri ve taksilerde uygulanması istenen fiyat artışı oy birliğiyle kabul edildi.

Bolu'da ulaşıma büyük zam! Vatandaş rakamı duyunca şok oldu - 1. Resim

Bu kapsamda toplu taşımada yüzde 33, ticari taksilerde ise yüzde 25 zam yapılmasına karar verildi. Özel halk otobüslerinde tam bilet fiyatı 25 liradan 34 liraya, öğrenci bileti ise 18 liradan 24 liraya yükseldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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