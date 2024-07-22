Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Bor ile İHA'lara özel savunma sistemi geliştirmişlerdi! 2 akademisyen suikasttan son anda kurtuldu

Bor ile İHA'lara özel savunma sistemi geliştirmişlerdi! 2 akademisyen suikasttan son anda kurtuldu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Malatya İnönü Üniversitesi, İha, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Malatya İnönü Üniversitesi’nde metal oksitler ve bor mineralleri kullanarak İHA'lara özel savunma sistemi geliştirmeyi başaran iki akademisyen suikast girişiminden son anda kurtuldu.

Malatya İnönü Üniversitesi’nde görev yapan iki akademisyen çift Yeliz Toptaş ve Murat Toptaş, metal oksitler ve bor mineralleri kullanarak İHA'ları lazer silahlara karşı koruyabilecek sudan iki kat hafif bir malzeme geliştirmişti. 

Akademisyen çifte yönelik saldırı girişimi polis tarafından engellendi. Polisle zanlılar arasında yaşanan kovalamaca ise kameralara yansıdı.

ARAÇLARINA ÇARPARAK DURDURDULAR

Saldırganlar Kimya Mühendisi Doktor Yeliz Toptaş ile İnönü Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi Murat Toptaş'ın aracını çarparak durdurmaya zorladı.

Çarpma sonrası akademisyen çifte araçlarını sağa çekmelerini belirten 4 kişi, durdurdukları çiftin üzerine yürüdü. 

POLİS SALDIRGANLARI YAKALADI

Bu sırada olay yerinden geçmekte olan polis ekipleri hızla duruma müdahale etti. 4 kişiden 2'si polis ekiplerinin özverili çalışması sonucu yakalandı.

SALDIRIDA FETÖ İZİ

2 zanlıdan birinin çok sayıda sabıka kaydının bulunduğu ve arandığı belirlenirken, diğer zanlının ise görevinden ihraç edilen eski bir asker olduğu tespit edildi.

Akademisyen çift polis merkezine giderek zanlılar hakkında şikayetçi olurken, çok sayıda sabıka kaydı ve aranması bulunan şahıs tutuklandı. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.


Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
En-Nesyri'nin hafta başında İstanbul'a özel uçakla gelmesi bekleniyor! 4 yılda 24 milyon euro kazanacakHazreti Muhammed'e hakaret eden şahıs gözaltında!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Hazreti Muhammed'e hakaret eden şahıs gözaltında! - GündemHazreti Muhammed'e hakaret eden şahıs gözaltında!İyi Parti'de bir istifa şoku daha! Kurucu Genel Başkan Yardımcısı partiden ayrıldı - GündemKurucu Başkan Yardımcısı partiden ayrıldıKastamonu ve Karabük'te orman yangını! Hızla yayılan alevler kontrol altında - GündemKastamonu ve Karabük'te orman yangını!İstanbul'da feci kaza... Refüjü aştı, karşı şeritteki araca çarptı! Çok sayıda yaralı var - Gündemİstanbul'da feci kaza...Çok sayıda yaralı varAnkara'da metro arızası! Seferler durduruldu - GündemAnkara'da metro arızası! Seferler durdurulduNaci Görür’den Çanakkale depremi uyarısı: En yakın deprem Marmara içinde olacak - GündemNaci Görür’den Çanakkale depremi uyarısı!
Sonraki Haber Yükleniyor...