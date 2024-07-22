Bor ile İHA'lara özel savunma sistemi geliştirmişlerdi! 2 akademisyen suikasttan son anda kurtuldu

Malatya İnönü Üniversitesi’nde metal oksitler ve bor mineralleri kullanarak İHA'lara özel savunma sistemi geliştirmeyi başaran iki akademisyen suikast girişiminden son anda kurtuldu.

Malatya İnönü Üniversitesi’nde görev yapan iki akademisyen çift Yeliz Toptaş ve Murat Toptaş, metal oksitler ve bor mineralleri kullanarak İHA'ları lazer silahlara karşı koruyabilecek sudan iki kat hafif bir malzeme geliştirmişti.

Akademisyen çifte yönelik saldırı girişimi polis tarafından engellendi. Polisle zanlılar arasında yaşanan kovalamaca ise kameralara yansıdı.

ARAÇLARINA ÇARPARAK DURDURDULAR

Saldırganlar Kimya Mühendisi Doktor Yeliz Toptaş ile İnönü Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi Murat Toptaş'ın aracını çarparak durdurmaya zorladı.

Çarpma sonrası akademisyen çifte araçlarını sağa çekmelerini belirten 4 kişi, durdurdukları çiftin üzerine yürüdü.

POLİS SALDIRGANLARI YAKALADI

Bu sırada olay yerinden geçmekte olan polis ekipleri hızla duruma müdahale etti. 4 kişiden 2'si polis ekiplerinin özverili çalışması sonucu yakalandı.

SALDIRIDA FETÖ İZİ

2 zanlıdan birinin çok sayıda sabıka kaydının bulunduğu ve arandığı belirlenirken, diğer zanlının ise görevinden ihraç edilen eski bir asker olduğu tespit edildi.

Akademisyen çift polis merkezine giderek zanlılar hakkında şikayetçi olurken, çok sayıda sabıka kaydı ve aranması bulunan şahıs tutuklandı. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.



