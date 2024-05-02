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Boşanma aşamasındaki karısını boğarak öldürdü

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Boşanma aşamasındaki karısını boğarak öldürdü

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul Sultanbeyli’de 36 yaşındaki Hivda T., boşanma aşamasında olduğu Mehmet T. tarafından evinde boğularak öldürüldü. Çocukların olaya şahit olduğu öğrenilirken gözaltına alınan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

30 Nisan tarihinde sabah saat 06.00 sıralarında Sultanbeyli Hasanpaşa mahallesinde iddiaya göre işe gitmek için evden ayrılan 36 yaşındaki Hivda T. ile kendisini kapıda bekleyen boşanma aşamasında olduğu ve ayrı yaşadığı eşi Mehmet T.(49) arasında kavga çıktı.

ÇOCUKLAR DA ŞAHİT OLMUŞ

Mehmet T., eşini boğarak öldürdü. Ardından olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri şüpheli şahsı yakalamak için çalışma başlattı.
Olay saatinde evde bulunan çocukların, babasının ve annesinin bağrışma ve boğuşma seslerinin duydukları, korktukları için kapıyı açmadıkları ancak dayılarını arayarak bilgi verdikleri öğrenildi.

GÖZALTINDA

Anne ve babalarının 2-3 aydır ayrı yaşadıklarını, babalarının yaklaşık 10 yıldır şizofreni hastası olduğunu ancak ilaçlarını kullanmadığını söyledikleri bilgisine ulaşıldı. Firari şüpheli Mehmet T. polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Cinayet Büro Amirliği ekiplerince adliyeye sevk edildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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