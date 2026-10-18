Bursa'da çocuğunu göremediğini iddia eden 35 yaşındaki kadın trafiğin ortasına atladı, boğazına bıçak dayadı. Polisin 1 saat sonra ikna ettiği kadın elindeki bıçağı bırakırken kalabalık ise o anları film izler gibi izledi.

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Bursa’nın Osmangazi ilçesi Kent Meydanı'nda yürekleri ağza getiren bir olay yaşandı.

Boynuna bıçak dayadı, 1 saatte ikna oldu! Korku dolu anları film izler gibi izlediler

BIÇAĞI BOYNUNA DAYADI

35 yaşındaki Demet Ö., boşanma aşamasındaki eşinin kendisine çocuğunu göstermemesi üzerine bıçak alarak akan trafiğe çıktı.

Yaşanan durum üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri önce çevrede güvenlik önlemi aldı. Kadın ile iletişim kurmak isteyen ekipler, zor anlar yaşadı.

Boynuna bıçak dayadı, 1 saatte ikna oldu! Korku dolu anları film izler gibi izlediler

FİLM İZLER GİBİ İZLEDİLER

Yaşanan olaya tanıklık eden onlarca vatandaş, yağmurlu havaya rağmen film izler gibi olayı izlerken, 35 yaşındaki kadın, 1 saatlik ikna çabaları sonrası elindeki bıçağı bıraktı. Durumu gören meraklı kalabalık, polise alkış tuttu. O anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

Boynuna bıçak dayadı, 1 saatte ikna oldu! Korku dolu anları film izler gibi izlediler

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Bursa Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: İHLAS HABER AJANSIBursa

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