Bozcaada'da ziraat arazisinde yangın çıktı! Çanakkale ve çevresinden hava araçları bölgeye yönlendirildi

Çanakkale'ye bağlı Bozcaada ilçesinde ziraat arazisinde başlayan yangın, büyük bir endişeye yol açtı.

Yangın, saat 11.30 civarında patlak verdi ve kısa sürede geniş bir alana yayıldı.

Yangının başlamasının ardından, bölgeye hızla müdahale edilmek üzere Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Çanakkale, Balıkesir ve Edremit'ten gelen tüm hava araçları yangının söndürülmesi için havadan destek sağlıyor. Karadan ise arazözler, su ikmal araçları ve itfaiye ekipleri alevlere müdahale ediyor.

Bozcaada Belediyesi'nin itfaiye ekipleri ve yerel vatandaşlar da su tankerleriyle yangın söndürme çalışmalarına katkıda bulunuyor.

Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin hem havadan hem de karadan yürüttüğü müdahalelerle yangının kontrol altına alınması için çalışmalar aralıksız sürdürülüyor.

Yangının sebebi ve kapsamı hakkında detaylı bilgilere ulaşıldığında kamuoyuna bilgi verileceği belirtiliyor.