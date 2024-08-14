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Bozcaada'da ziraat arazisinde yangın çıktı! Çanakkale ve çevresinden hava araçları bölgeye yönlendirildi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Çanakkale'ye bağlı Bozcaada ilçesinde ziraat arazisinde başlayan yangın, büyük bir endişeye yol açtı. Çanakkale, Balıkesir, Edremit'te bulunan hava araçları bölgeye yönlendirildi. Ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

Bozcaada'da ziraat arazisinde yangın çıktı! Çanakkale ve çevresinden hava araçları bölgeye yönlendirildi - 1. Resim

Çanakkale'ye bağlı Bozcaada ilçesinde ziraat arazisinde başlayan yangın, büyük bir endişeye yol açtı.

Bozcaada'da ziraat arazisinde yangın çıktı! Çanakkale ve çevresinden hava araçları bölgeye yönlendirildi - 2. Resim

Yangın, saat 11.30 civarında patlak verdi ve kısa sürede geniş bir alana yayıldı.

Bozcaada'da ziraat arazisinde yangın çıktı! Çanakkale ve çevresinden hava araçları bölgeye yönlendirildi - 3. Resim

Yangının başlamasının ardından, bölgeye hızla müdahale edilmek üzere Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Bozcaada'da ziraat arazisinde yangın çıktı! Çanakkale ve çevresinden hava araçları bölgeye yönlendirildi - 4. Resim

Çanakkale, Balıkesir ve Edremit'ten gelen tüm hava araçları yangının söndürülmesi için havadan destek sağlıyor. Karadan ise arazözler, su ikmal araçları ve itfaiye ekipleri alevlere müdahale ediyor.

Bozcaada'da ziraat arazisinde yangın çıktı! Çanakkale ve çevresinden hava araçları bölgeye yönlendirildi - 5. Resim

Bozcaada Belediyesi'nin itfaiye ekipleri ve yerel vatandaşlar da su tankerleriyle yangın söndürme çalışmalarına katkıda bulunuyor.

Bozcaada'da ziraat arazisinde yangın çıktı! Çanakkale ve çevresinden hava araçları bölgeye yönlendirildi - 6. Resim

Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin hem havadan hem de karadan yürüttüğü müdahalelerle yangının kontrol altına alınması için çalışmalar aralıksız sürdürülüyor.

Bozcaada'da ziraat arazisinde yangın çıktı! Çanakkale ve çevresinden hava araçları bölgeye yönlendirildi - 7. Resim

Yangının sebebi ve kapsamı hakkında detaylı bilgilere ulaşıldığında kamuoyuna bilgi verileceği belirtiliyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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