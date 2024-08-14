Bozcaada'da ziraat arazisinde yangın çıktı! Çanakkale ve çevresinden hava araçları bölgeye yönlendirildi
Düzenleyen: Yasin Görkem Erduran / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
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Çanakkale'ye bağlı Bozcaada ilçesinde ziraat arazisinde başlayan yangın, büyük bir endişeye yol açtı. Çanakkale, Balıkesir, Edremit'te bulunan hava araçları bölgeye yönlendirildi. Ekiplerin müdahalesi devam ediyor.
Düzenleyen: Yasin Görkem Erduran - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı