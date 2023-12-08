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    Bu iller adeta donacak! Meteoroloji saat vererek uyardı: Kar fırtınası ve sağanak yağış geliyor

    - Güncelleme Tarihi:
    Editör: Burak Akdoğan / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Bu iller adeta donacak! Meteoroloji saat vererek uyardı: Kar fırtınası ve sağanak yağış geliyor
    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kar Yağışı Uyarısı, Istanbul, Güncel Haber

    Son dakika hava durumu haberi… Gün boyunca soğuk havalara teslim olan güney ve doğu illeri için Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden son dakika uyarısı geldi. Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji saat vererek uyardı. Kar fırtınası ve sağanak yağış geliyor.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yeni bir son dakika uyarısı yapıldı. Yapılan uyarıda güney, güneydoğu ve doğu bölgelerindeki 21 ile yoğun kar yağışının etkili olacağı belirtildi. Peki hangi illerde kar bekleniyor? İstanbul’a kar yağacak mı? İşte detaylar… 

    BU İLLER ADETA DONACAK

    Meteoroloji bazı iller için sağanak yağış uyarısında bulundu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, akşam saatlerinden itibaren Kahramanmaraş, Osmaniye, Malatya, Adıyaman ve Elazığ çevreleri ile Gaziantep'in doğusunda sağanak yağış bekleniyor. 

    KAR FIRTINASI GELİYOR! HAZIRLIKLI OLUN 

    Yapılan uyarıda bazı iller için ise kar uyarısında bulundu. Bu gece ve yarından itibaren ise Tunceli, Bingöl, Muş, Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevreleri ile Şanlıurfa'nın kuzeyinde kuvvetli, Diyarbakır ve Adıyaman'ın kuzeyinde kuvvetli, yer yer çok kuvvetli yağmur ve sağanak etkili olacak.
    Van, Erzurum ve Erzincan'ın güneyi ile Hakkari'nin kuzeyi ve Şırnak'ın doğusunda yüksek alanlar ile dağlık kesimlerde kuvvetli yer yer yoğun kar yağışı etkisini gösterecek.

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