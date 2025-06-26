"Bu nasıl sıcak?" denilecek günler! Uzmanlardan kritik uyarı: Su içmek için susamayı beklemeyin

Bunaltıcı sıcaklar tüm Türkiye’yi etkisi altına alırken, sıcaklık ve nemin artışıyla birlikte vücut ısısında görülen artışın başta beyin olmak üzere diğer hayati öneme sahip organlara da olumsuz etkide bulunduğu bildirildi. Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Merve Bayram su içmek için susamanın beklenmemesi gerektiğinin altını çizdi.

Hava sıcaklığında yaşanan artış vücutta da belirli değişimlere neden oluyor. Metabolizma artan vücut ısısını terleme ile dengede tutmaya çalışsa da, sıcak havalarda yeterli olamıyor. Artan vücut ısısı da başta beyin olmak üzere diğer hayati öneme sahip organlara olumsuz yönde etki ederken, tüketilen besinlere oldukça dikkat edilmesi gerektiği belirtiliyor. Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Merve Bayram, özellikle kronik hastalığı bulunanları sıcak havalarda beslenmelerine daha çok dikkat etmeleri konusunda uyardı.

"SU İÇMEK İÇİN SUSAMAYI BEKLEMEYİN"

Özellikle yaz aylarında daha da önemli hâle gelen sıvı takviyesi, sıcak havalarda hayati öneme sahip. Terleme ile vücutta sıvı, mineral ve elektrolit kaybı görülürken, sıvı ve mineral kaybını önlemek için günde en az 2-2,5 litre su içmenin önemli olduğu bildiriliyor. "Su içmek için susamayı beklemeyin." diyen Bayram, şunları söyledi:

"Su tüketiminde zorlanan kişiler de su içimini kolay hale getirmek için suyun içine taze meyve parçaları, nane, limon, zencefil, salatalık gibi yiyecekler ekleyebilirler. Soğuk bitki çayları, ev yapımı limonata, ayran ve maden suyu da sıvı tüketimini artırmaya yardımcı olabilir. Kahve, çay ve gazlı içecekler su tüketme eğilimini azalttığı için, vücutta sıvı kaybının yerine geçmeyecekleri unutulmamalı."

"SIVI, VİTAMİN VE MİNERAL AÇISINDAN ZENGİN YİYECEKLER TÜKETİLMELİ"

Vitamin, mineral ve su içeriği yüksek sebze ve meyvelerin tüketimi sıcak havalarda büyük önem taşıyor. Meyvenin fruktoz içerdiğinin unutulmaması gerektiğini ve aşırıya kaçılması hâlinde olumsuz sonuçlar doğurabileceğini vurgulayan Bayram, "Sıcak havalarda aşırı yağlı, baharatlı ve şekerli besinlerden kesinlikle uzak durulmalı. Kızartmalar, aşırı yağlı besinler ve sakatatlar yerine ızgara, haşlama ve buğulama şeklinde yapılan yağsız etler tercih edilmeli. Balığın da haftada minimum 2 kere tüketilmesine özen gösterilmeli. Aşırı baharatlı yiyecekler bağırsak hareketlerini artırabilir ve vücutta sıvı kaybına yol açabilir. Bunların yerine sıvı, vitamin ve mineral açısından zengin sebze, meyve ve tam tahıllı yiyecekler tüketilmelidir. Hem sağlığı hem de çevreyi olumlu yönde etkilediği kanıtlanmış Akdeniz tipi beslenme buna en güzel örnek" diye konuştu.