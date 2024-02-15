BUDO, 8 seferini fırtına nedeniyle iptal etti
Düzenleyen: Eda Narin / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı
BUDO, olumsuz hava koşulları nedeniyle 8 seferinin yapılamayacağını duyurdu. Seferler saat 12.55'e kadar durduruldu.
Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen deniz otobüslerinin bazı seferleri, olumsuz hava koşulları sebebiyle yapılamayacak.
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sayfasından yapılan duyuru şu şekilde:
Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas) ve Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) arasındaki 12.55'e kadar gerçekleştirilecek 8 sefer fırtına nedeniyle iptal edildi.