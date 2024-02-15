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    • BUDO, 8 seferini fırtına nedeniyle iptal etti

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    BUDO, 8 seferini fırtına nedeniyle iptal etti
    Budo, Bursa, Feribot, Hava Durumu, Haber

    Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

    BUDO, olumsuz hava koşulları nedeniyle 8 seferinin yapılamayacağını duyurdu. Seferler saat 12.55'e kadar durduruldu.

    Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen deniz otobüslerinin bazı seferleri, olumsuz hava koşulları sebebiyle yapılamayacak.

    Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sayfasından yapılan duyuru şu şekilde:

    Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas) ve Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) arasındaki 12.55'e kadar gerçekleştirilecek 8 sefer fırtına nedeniyle iptal edildi.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    Haberler > Gündem > BUDO, 8 seferini fırtına nedeniyle iptal etti
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