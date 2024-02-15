Meteoroloji'den 8 kente sarı kodlu uyarı: Sağanak, kar, rüzgar ve çığ alarmı
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
Meteoroloji, 15 Şubat hava durumu tahminlerini paylaştı. 8 kent için sarı kodlu uyarı verildi. Yağışların ise İstanbul, Ankara, Eskişehir, Bursa, Yalova, Bilecik, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak, Düzce ve Bolu’da kuvvetli sağanak ve kar şeklinde olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü son tahminlerini paylaştı. Buna göre, Türkiye genelinde yağmur ve sağanak kuzeybatı kesimler ile doğu bölgelerin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde beklenen yağışların Marmara’nın doğusu ile Zonguldak, Düzce ve Bolu çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
8 KENTE SARI KODLU UYARI
Meteoroloji, 8 kent için sarı kodlu uyarı verdi. Bu iller şöyle: Bilecik, Bursa, Kocaeli, Yalova, Bolu, İstanbul, Sakarya, Düzce.
HAVA SICAKLIĞI
Sıcaklıkların; Ege'de 3-6 derece azalacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında, doğu bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR
Genellikle kuzeyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Marmara'nın kuzeyi ile Kıyı Ege'de kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yapılan son değerlendirmelere göre; yağışların İstanbul, Bursa, Yalova, Bilecik’in güneyi, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak, Düzce ve Bolu’da kuvvetli sağanak yağış (21-50 kg/m2) bekleniyor. Yağışların 1000 m rakım üzeri yükseklerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte su baskını, ulaşımda aksamalar, yükseklerde buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI
Doğu Karadeniz’in yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve doğusu ile Tekirdağ ve Kırklareli çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İstanbul, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya ve Bilecik çevrelerinde yer yer kuvvetli sağanak, 1000 m üzeri yükseklerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
EDİRNE °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey ilçeleri başta olmak üzere yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
KIRKLARELİ °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu, yüksekleri karlakarışık yağmurlu
KOCAELİ °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, Bölge geneli (Muğla ve Aydın haric) aralıklı sağanak yağışlı geçeceği, doğusunun yükseklerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar görüleceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 2°C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı zamanla karla karışık yağmur yüksekleri yer yer kar yağışlı
DENİZLİ 6°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR 8°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA 5°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, Toroslar mevkiinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
HATAY °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
MERSİN °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, kuzeyi ile Karaman çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, kuzeyinin yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, kuzey çevreleri karla karışık yağmurlu
ESKİŞEHİR °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
KONYA °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
YOZGAT °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur, yüksekleri hafif karla karışık yağmurlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerinin karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Zonguldak, Bolu ve Düzce çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
BOLU 3°C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı ğeçecegi tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
DÜZCE 7°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı ğeçecegi tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
KASTAMONU 5°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
ZONGULDAK 7°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmurlu yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsü ile kaplı eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ARTVİN °C, 17°C
Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu
SAMSUN °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
TOKAT °C, 14°C
Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu
TRABZON °C, 15°C
Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsü ile kaplı eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KARS °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
MALATYA °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
VAN °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
GAZİANTEP °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SİİRT °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ŞANLIURFA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı