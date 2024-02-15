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    • Meteoroloji'den 8 kente sarı kodlu uyarı: Sağanak, kar, rüzgar ve çığ alarmı

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Meteoroloji&#039;den 8 kente sarı kodlu uyarı: Sağanak, kar, rüzgar ve çığ alarmı
    Meteoroloji, Hava Durumu, Haber

    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Meteoroloji, 15 Şubat hava durumu tahminlerini paylaştı. 8 kent için sarı kodlu uyarı verildi. Yağışların ise İstanbul, Ankara, Eskişehir, Bursa, Yalova, Bilecik, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak, Düzce ve Bolu’da kuvvetli sağanak ve kar şeklinde olması bekleniyor.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü son tahminlerini paylaştı. Buna göre, Türkiye genelinde yağmur ve sağanak kuzeybatı kesimler ile doğu bölgelerin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde beklenen yağışların Marmara’nın doğusu ile Zonguldak, Düzce ve Bolu çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

    8 KENTE SARI KODLU UYARI

    Meteoroloji, 8 kent için sarı kodlu uyarı verdi. Bu iller şöyle: Bilecik, Bursa, Kocaeli, Yalova, Bolu, İstanbul, Sakarya, Düzce.

    HAVA SICAKLIĞI

    Sıcaklıkların; Ege'de 3-6 derece azalacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında, doğu bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

    RÜZGAR

    Genellikle kuzeyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Marmara'nın kuzeyi ile Kıyı Ege'de kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

    KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

    Yapılan son değerlendirmelere göre; yağışların İstanbul, Bursa, Yalova, Bilecik’in güneyi, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak, Düzce ve Bolu’da kuvvetli sağanak yağış (21-50 kg/m2) bekleniyor. Yağışların 1000 m rakım üzeri yükseklerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte su baskını, ulaşımda aksamalar, yükseklerde buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

    ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

    Doğu Karadeniz’in yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

    MARMARA

    Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve doğusu ile Tekirdağ ve Kırklareli çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İstanbul, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya ve Bilecik çevrelerinde yer yer kuvvetli sağanak, 1000 m üzeri yükseklerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

    EDİRNE °C, 12°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    İSTANBUL °C, 8°C
    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey ilçeleri başta olmak üzere yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

    KIRKLARELİ °C, 9°C
    Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu, yüksekleri karlakarışık yağmurlu

    KOCAELİ °C, 10°C
    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

    EGE

    Parçalı ve çok bulutlu, Bölge geneli (Muğla ve Aydın haric) aralıklı sağanak yağışlı geçeceği, doğusunun yükseklerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar görüleceği tahmin ediliyor.

    A.KARAHİSAR 2°C, 5°C
    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı zamanla karla karışık yağmur yüksekleri yer yer kar yağışlı

    DENİZLİ 6°C, 10°C
    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    İZMİR 8°C, 12°C
    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    MUĞLA 5°C, 11°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    AKDENİZ

    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, Toroslar mevkiinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

    ADANA °C, 17°C
    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

    ANTALYA °C, 15°C
    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

    HATAY °C, 15°C
    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

    MERSİN °C, 18°C
    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

    İÇ ANADOLU

    Parçalı ve çok bulutlu, kuzeyi ile Karaman çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, kuzeyinin yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

    ANKARA °C, 9°C
    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, kuzey çevreleri karla karışık yağmurlu

    ESKİŞEHİR °C, 5°C
    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

    KONYA °C, 9°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    YOZGAT °C, 9°C
    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur, yüksekleri hafif karla karışık yağmurlu

    BATI KARADENİZ

    Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerinin karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Zonguldak, Bolu ve Düzce çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

    BOLU 3°C, 6°C
    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı ğeçecegi tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

    DÜZCE 7°C, 12°C
    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı ğeçecegi tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

    KASTAMONU 5°C, 10°C
    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

    ZONGULDAK 7°C, 12°C
    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

    ORTA ve DOĞU KARADENİZ

    Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmurlu yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsü ile kaplı eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

    ARTVİN °C, 17°C
    Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu

    SAMSUN °C, 15°C
    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

    TOKAT °C, 14°C
    Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu

    TRABZON °C, 15°C
    Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu

    DOĞU ANADOLU

    Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsü ile kaplı eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

    ERZURUM °C, 5°C
    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

    KARS °C, 6°C
    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

    MALATYA °C, 11°C
    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

    VAN °C, 9°C
    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

    GÜNEYDOĞU ANADOLU

    Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    DİYARBAKIR °C, 14°C
    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

    GAZİANTEP °C, 13°C
    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

    SİİRT °C, 10°C
    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

    ŞANLIURFA °C, 15°C
    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

    Meteoroloji'den 8 kente sarı kodlu uyarı: Sağanak, kar, rüzgar ve çığ alarmı

    Meteoroloji'den 8 kente sarı kodlu uyarı: Sağanak, kar, rüzgar ve çığ alarmı

    Meteoroloji'den 8 kente sarı kodlu uyarı: Sağanak, kar, rüzgar ve çığ alarmı

    Meteoroloji'den 8 kente sarı kodlu uyarı: Sağanak, kar, rüzgar ve çığ alarmı

    Meteoroloji'den 8 kente sarı kodlu uyarı: Sağanak, kar, rüzgar ve çığ alarmı

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    MeteorolojiHava Durumu
    Haberler > Gündem > Meteoroloji'den 8 kente sarı kodlu uyarı: Sağanak, kar, rüzgar ve çığ alarmı
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