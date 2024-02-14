Meteoroloji saat verdi! İstanbul dahil 17 kentte 'sarı' uyarı

İstanbul'a kuvvetli sağanak geliyor. Meteoroloji, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yarın sabah saatlerini işaret etti, su baskını ve ulaşımda aksamalar konusunda uyarılarda bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 15 Şubat 2024 hava durumu tahminlerini paylaştı, İstanbul için kuvvetli sağanak uyarısında bulundu. İstanbul dahil 17 kentte kuvvetli sağanak, kar ve fırtına beklendiği belirtilirken, bu illerde yaşayan vatandaşlar ani sel ve su baskınlarına karşı uyarıldı.

METEOROLOJİ'DEN İSTANBUL UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 15 Şubat Perşembe günü (yarın) itibarıyla İstanbul'da kuvvetli sağanak yağış beklendiğini belirtti ve vatandaşlara su baskınlarına karşı tedbirli olmaları uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Perşembe günü sabah saatlerinden itibaren İstanbul'da kuzey ilçeleri ağırlıklı olmak üzere kuvvetli sağanak yağış beklendiğinden su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

Öte yandan açıklamada, metrekareye 20 ile 40 kilogram su düşmesinin beklendiği kaydedildi.

17 KENTE SARI KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul dahil 17 kentte kuvvetli sağanak, kar ve fırtına nedeniyle sarı kodlu uyarı verdi.

Uyarı alan iller şöyle: Bilecik, Bingöl, Bolu, Bursa, Diyarbakır, Elazığ, Hakkari, İstanbul, Kocaeli, Mardin, Sakarya, Tunceli, Şanlıurfa, Batman, Şırnak, Yalova ve Düzce.