BUDO seferlerine şiddetli lodos engeli

20 Ocak 2024 09:38 - Güncelleme Tarihi: 20 Ocak 2024 13:02

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Marmara'da şiddetli lodos etkili oluyor. Saatteki hızının 80 kilometreye ulaşması beklenen şiddetli rüzgar deniz ulaşımını da olumsuz etkiledi.

Bursa Büyükşehir Belediyesince Bursa ile İstanbul arasında işletilen deniz otobüsü seferlerinden 6'sı kuvvetli rüzgar nedeniyle yapılamayacak.

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) web sayfasından yapılan duyuruya göre, saat 09.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ile 12.55 Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri iptal edildi.

4 SEFER DAHA İPTAL

BUDO seferlerinden 4'ü daha kuvvetli rüzgar nedeniyle yapılamayacak.

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) web sayfasından yapılan duyuruya göre, saat 16.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 16.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 19.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 19.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle gerçekleştirilemeyecek.