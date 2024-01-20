Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • - Güncelleme Tarihi:

    BUDO seferlerine şiddetli lodos engeli

    Kaynak: Anadolu Ajansı / Düzenleyen:

    Marmara'da etkili olan şiddetli lodos deniz ulaşımını vurdu. Bursa ile İstanbul arasında gerçekleştirilmesi planlanan deniz otobüsü seferlerinden 6'sı iptal edildi. Rüzgarın hızını düşürmemesi nedeniyle iptallere yeni seferler de eklendi.

    BUDO seferlerine şiddetli lodos engeli
    Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Marmara'da şiddetli lodos etkili oluyor. Saatteki hızının 80 kilometreye ulaşması beklenen şiddetli rüzgar deniz ulaşımını da olumsuz etkiledi.

    Bursa Büyükşehir Belediyesince Bursa ile İstanbul arasında işletilen deniz otobüsü seferlerinden 6'sı kuvvetli rüzgar nedeniyle yapılamayacak.

    Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) web sayfasından yapılan duyuruya göre, saat 09.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ile 12.55 Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri iptal edildi.

    4 SEFER DAHA İPTAL

    BUDO seferlerinden 4'ü daha kuvvetli rüzgar nedeniyle yapılamayacak.

    Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) web sayfasından yapılan duyuruya göre, saat 16.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 16.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 19.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 19.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle gerçekleştirilemeyecek.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    BudoLodosMarmara
    Haberler > Gündem > BUDO seferlerine şiddetli lodos engeli
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Cemal Enginyurt’tan İmamoğlu’na tepki: Senin rakibin Erdoğan değil - Gündem'Senin rakibin Erdoğan değil'Adalet Bakanı Tunç'tan Kavala, Demirtaş ve Atalay davası açıklaması - GündemBakan'dan Kavala, Demirtaş ve Atalay davası açıklamasıGündüz bisikletli gazete dağıtıcısı, akşam mitinge giden belediye başkan adayı - GündemGündüz bisikletli gazete dağıtıcısı, akşam mitinge giden belediye başkan adayıFatih Portakal’dan ‘Altılı Masa’ itirafı: Bizi aslında uyutmuşlar - Gündem'Bizi aslında uyutmuşlar'Kılık değiştirerek İzmir'e girmiş: Interpol'ün aradığı Kazak şüpheli Türkiye'de yakalandı - GündemInterpol'ün aradığı Kazak şüpheli Türkiye'de yakalandıZehir tacirlerinin şeytani planını ekiplerin dikkati bozdu - GündemZehir tacirlerinin şeytani planını ekiplerin dikkati bozdu“TRT World Citizen Ödülleri” sahiplerini buldu - Gündem“TRT World Citizen Ödülleri” sahiplerini bulduOramiral Tatlıoğlu duyurdu! Türkiye denizlerde yeni bir insansız savaş konsepti oluşturuyor - GündemOramiral Tatlıoğlu duyurdu! Türkiye denizlerde yeni bir insansız savaş konsepti oluşturuyorİstanbul dahil 9 kente sarı uyarı! Kuvvetli yağmur ve kar geliyor - GündemMeteoroloji'den İstanbul dahil 9 kente sarı kodlu uyarıAtama kararları Resmi Gazete'de! 28 ile yeni milli eğitim müdürü  - GündemAtama kararları Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de
    Sonraki Haber Yükleniyor...