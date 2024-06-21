Burası Sibirya değil Türkiye! Haziran ayında 8 metrelik kar
Düzenleyen: Mesut Şahin / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde ekiplerin haziran ayında da karla mücadele çalışmaları devam ediyor. Kentte bazı bölgelerde haziran ayı olmasına rağmen 8 metrelik kar bulunuyor.
İl Özel İdaresine bağlı Yüksekova Şantiye Şefliği ekipleri, İkiyaka Dağları'ndaki Sat Buzul Gölleri ve Göllerbaşı Üs Bölgesi'ne ulaşımın sağlandığı yolun açılması için 25 gündür çalışma yürütüyor.
8 METRELİK KAR
Kar kalınlığının yer yer 8 metreyi bulduğu bölgede zor şartlarda çalışan ekipler, bazı noktalarda ekskavatör kullanarak ilerleyebiliyor.
EKİPLER 4 KİLOMETRELİK YOL İÇİN ÇALIŞIYOR
3 iş makinesi ve 5 personelle 11 kilometrelik yolun 7 kilometresini kardan temizleyen ekipler, kalan 4 kilometrelik kısmı da kısa sürede açmayı hedefliyor.
Düzenleyen: Mesut Şahin - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı