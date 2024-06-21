Burası Sibirya değil Türkiye! Haziran ayında 8 metrelik kar

Düzenleyen: Mesut Şahin / Kaynak: Anadolu Ajansı 21 Haziran 2024 14:32 - Güncelleme: 21 Haziran 2024 14:39 - Güncelleme:

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde ekiplerin haziran ayında da karla mücadele çalışmaları devam ediyor. Kentte bazı bölgelerde haziran ayı olmasına rağmen 8 metrelik kar bulunuyor.