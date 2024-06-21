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Burası Sibirya değil Türkiye! Haziran ayında 8 metrelik kar

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde ekiplerin haziran ayında da karla mücadele çalışmaları devam ediyor. Kentte bazı bölgelerde haziran ayı olmasına rağmen 8 metrelik kar bulunuyor.

İl Özel İdaresine bağlı Yüksekova Şantiye Şefliği ekipleri, İkiyaka Dağları'ndaki Sat Buzul Gölleri ve Göllerbaşı Üs Bölgesi'ne ulaşımın sağlandığı yolun açılması için 25 gündür çalışma yürütüyor.

8 METRELİK KAR

Kar kalınlığının yer yer 8 metreyi bulduğu bölgede zor şartlarda çalışan ekipler, bazı noktalarda ekskavatör kullanarak ilerleyebiliyor.

Burası Sibirya değil Türkiye! Haziran ayında 8 metrelik kar - 1. Resim

EKİPLER 4 KİLOMETRELİK YOL İÇİN ÇALIŞIYOR

3 iş makinesi ve 5 personelle 11 kilometrelik yolun 7 kilometresini kardan temizleyen ekipler, kalan 4 kilometrelik kısmı da kısa sürede açmayı hedefliyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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