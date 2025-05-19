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Burası Türkiye! 235 kiloluk dev timsahı görenler gözlerine inanamıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bursa Hayvanat Bahçesi'nde 235 kilogram ağırlığında, 2 metre 30 santimetre uzunluğundaki Amerikan Alligatörü timsah, ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. Günde yaklaşık 5 kilogram et yiyen timsah, kış aylarını kapalı kısımda geçirirken yazın ise açık alanda güneş banyosu yapıyor. Genellikle hareketsiz kaldığı için maket sanılan timsah, ziyaretçiler tarafından hayretle izleniyor.

Bursa Hayvanat Bahçesi'ne geçtiğimiz yıl Darıca Hayvanat Bahçesi'nden gelen 31 yaşındaki Amerikan Alligatörü timsah ilk günden itibaren her yaştan ilgi gördü. Kış aylarını yaşam alanının kapalı kısmında geçiren timsah baharın gelmesiyle çok sevdiği güneş banyosuna kavuştu.

Burası Türkiye! 235 kiloluk dev timsahı görenler gözlerine inanamadı - 1. Resim

GÜNDE 5 KİLOGRAM ET YİYOR 

Ağırlığı 235 kilograma ulaşan ve uzunluğu 2 metre 30 santimetre olan timsah haftada bir kez 5 kilograma yakın et tüketiyor. Genellikle hareketsiz duran Amerikan Alligatörü timsah, görmeye gelen ziyaretçiler tarafından maket sanılıyor. Onu gören ziyaretçilerse hayretler içerisinde kalıp hemen cep telefonlarına sarılıyor. Bakıcıları tarafından sık sık kontrol edilen timsahın en sevdiği faaliyet beslenmenin yanında güneşlenmek ve suya girmek oluyor.

Burası Türkiye! 235 kiloluk dev timsahı görenler gözlerine inanamadı - 2. Resim

BAHAR AYLARINDA KAPALI ALANDAN AÇIK ALANA ÇIKIYOR

Sonbaharın ardından kış uykusuna yatan timsah yaklaşık 5 ay yaşam alanının kapalı kısmında yer alıyor. Baharın gelmesiyle güneşlenmeyi çok seven Amerikan Alligatörü açık alana çıkarılıyor. Hayvanat Bahçesinin ilgi çeken hayvanlarından timsah hem kapalı hem de açık alanda ziyaret edilebiliyor.

Burası Türkiye! 235 kiloluk dev timsahı görenler gözlerine inanamadı - 3. Resim

GÜNÜN ÖNEMLİ KISMINI GÜNEŞLENEREK GEÇİRİYOR

Güneş banyosu yaparken hareketsiz kalmasından dolayı maket zannedildiğini söyleyen Bursa Hayvanat Bahçesi görevlisi Arif Ardıç, "Cinsi Amerikan Alligatörü, yaklaşık 31 yaşında. Beyaz ve kırmızı et ile besleniyor. Görüşe çıktığı ilk andan bu yana hem çocukların hem de büyüklerin çok ilgisini çekti. Genellikle hareketsiz kalmasından dolayı bazı insanlar maket zannediyor. Doğadaki ömrü 25 yıl civarında ama hayvanat bahçelerinde bu süre daha da uzuyor. Buranın bakım şartları ile birlikte hayvanlar daha uzun yaşıyor. Kış uykusuna yatan bir hayvan olduğu için yaklaşık 5 ay yaşam alanının kapalı kısmında yer alıyor. Bahar geldiğinde ise güneşlenmeyi çok sevdiği için açık alana çıkarıyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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